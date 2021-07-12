Рыбинск. Криминальная хроника с 5 по 11 июля

12.07.2021, 7:57, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска лишился крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедила его снять денежные средства в сумме 130 тыс. рублей и, выполняя указания «лжеработницы» банка, внести на указанный ею счет. Ущерб составил 130 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении мошенничества при покупке автомобилей

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении мошенничества. Ранее в полицию поступило заявление от жителя микрорайона Мариевка 1983 г.р., о том, что неизвестный завладел его автомашиной «ВАЗ». Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Установлено, что потерпевший, желая продать автомобиль, передал его под расписку покупателю, который обещал расплатиться в рассрочку. Покупатель же денежные средства за покупку так и не предоставил, автомобиль сдал в пункт приема металлолома.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий, ранее судимый житель микрорайона Гагаринский 1995 г.р. В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена его причастность к аналогичному преступлению. Сумма ущерба в этом случае составила 30 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый содержится в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области за ранее совершенное преступление.

В Рыбинске местный житель обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, совершенного в отношении своей сожительницы

Следственным отделом по городу Рыбинск следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по улице Плеханова города Рыбинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры со своей 37-летней сожительницей, возникшей в связи с личными неприязненными отношениями, нанес ей удар ножом в бедро. В результате значительной кровопотери потерпевшая скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлен подозреваемый в совершении хищения сотового телефона

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже телефона у пенсионерки.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1940 г.р. с заявлением о пропаже сотового телефона.

Сотрудниками полиции установлено, что пожилая женщина, возвращаясь из магазина с тяжелым пакетом с продуктами, решила отдохнуть и поставила вещи у бордюра. В пакете вместе с покупками находился сотовый телефон. Его заметил проходивший мимо незнакомый молодой человек и, воспользовавшись моментом, когда заявительница отвернулась, похитил. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – местный житель 2005 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.

В Рыбинске установлена подозреваемая в совершении кражи денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств с банковской карты, которую ранее утратил.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена подозреваемая ранее судимая местная жительница 1972 г.р., которая воспользовалась найденной чужой банковской картой, оплатила свои покупки. Сумма ущерба составила около 9 тыс. рублей. Подозреваемой даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Установлен подозреваемый в краже велосипедов

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи велосипедов из подъезда.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о пропаже велосипеда, который он, пристегнув тросом к решетке, оставил без присмотра в подъезде дома по ул. Волжская Набережная. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи — житель микрорайона Северный 1988 г.р.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению аналогичной кражи, совершенной ранее из подъезда дома по ул. Академика Губкина. Ущерб в данном случае составил также 10 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания. Пояснил, что обнаружив велосипед без присмотра, срывал пристегивающий трос и скрывался с похищенным, которое затем продавал.

Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Несколько слов о замках, которые защитят от кражи велосипед.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка – от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Отметим, что необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства того, что это ваша собственность. Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Полицейские призывают граждан не оформлять кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников банков»

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками полиции.

В случае, если позвонившие по телефону интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

В связи с наступлением жаркой погоды полиция призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения на воде

Находясь у водоема, родителям всегда необходимо держать ситуацию под контролем, не оставляя детей без присмотра.

Для купания нужно выбирать только места, разрешенные для купания, известные водоемы.

Чтобы избежать беды, детям необходимо знать и соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

• купаться можно только в местах разрешенных и в присутствии взрослых;

• нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

• не следует купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;

• нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрицах, автомобильных камерах, надувных игрушках, самодельных плотах – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, перевернуться;

• нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования — бакены, буйки и т.д.;

• нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

• нельзя купаться в штормовую погоду;

— в случае опасности необходимо позвать на помощь;

Телефон службы спасения 112, телефон полиции 02.