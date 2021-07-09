Жара пришла надолго

09.07.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Жаркая погода, в основном без осадков, сохранится в областях северо-запада и центрально-европейской части России, как минимум на неделю.

До окончания выходных вероятность осадков регионе очень мала, жара будет только усиливаться. И лишь в отдельных районах будут не исключены кратковременные дожди.

Антициклон, сформировавшись над Скандинавией, уже в начале текущей недели взял под свой контроль погоду почти на всей европейской территорией России, за исключением юга страны. В условиях обилия солнца и слабого ветра столбики термометров поднимались до рекордно высоких отметок, и в ближайшие дни обновление температурных максимумов продолжится.

На фоне аномально высоких температур даже ветер, дующий с севера, не будет приносить желанной прохлады. А нисходящие воздушные потоки, характерные для антициклона, будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

В выходные температурный режим ожидается на 6-8 градусов выше обычных значений, предупреждают метеорологи.

10-11 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет достигать 32 градусов жары, а ночью не опустится ниже +19.

В начале новой недели также будут отмечаться условия для интенсивного дневного прогрева воздуха, и показания термометров после полудня, несмотря на облачность, могут быть даже немного выше.

Атмосферное давление в выходные – 752-75 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 11 июля было в 1996 году: +34,9 градуса. А в это день 1968 года в городе было прохладно – всего 7,6 градуса тепла.