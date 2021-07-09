Жара пришла надолго
 

Жара пришла надолго

09.07.2021, 7:07, Погода
Теги: ,

Жаркая погода, в основном без осадков, сохранится в областях северо-запада и центрально-европейской части России, как минимум на неделю.

До окончания выходных вероятность осадков регионе очень мала, жара будет только усиливаться. И лишь в отдельных районах будут не исключены кратковременные дожди.

Антициклон, сформировавшись над Скандинавией, уже в начале текущей недели взял под свой контроль погоду почти на всей европейской территорией России, за исключением юга страны. В условиях обилия солнца и слабого ветра столбики термометров поднимались до рекордно высоких отметок, и в ближайшие дни обновление температурных максимумов продолжится.

На фоне аномально высоких температур даже ветер, дующий с севера, не будет приносить желанной прохлады. А нисходящие воздушные потоки, характерные для антициклона, будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

В выходные температурный режим ожидается на 6-8 градусов выше обычных значений, предупреждают метеорологи.

10-11 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет достигать 32 градусов жары, а ночью не опустится ниже +19.

В начале новой недели также будут отмечаться условия для интенсивного дневного прогрева воздуха, и показания термометров после полудня, несмотря на облачность, могут быть даже немного выше.

Атмосферное давление в выходные – 752-75 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 11 июля было в 1996 году: +34,9 градуса. А в это день 1968 года в городе было прохладно – всего 7,6 градуса тепла.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

09.07 / День города Рыбинска проведут с учетом антиковидных требований

02.07 / Жара вернется, морковь усохнет

25.06 / Аномальная жара в ожидании дождей

20.06 / Погода бьет рекорды

18.06 / Выходные в Переславле-Залесском: от музеев до виндсерфинга

18.06 / Выходные будут жаркими

11.06 / Дожди на выходные

04.06 / Выяснилось, где рыбинцы тратят деньги в свободное время

04.06 / Антициклон прогреет выходные

28.05 / На выходные погода испортится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика