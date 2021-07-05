Рыбинск. Криминальная хроника с 28 июня по 4 июля

05.07.2021, 9:04, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейские призывают граждан не оформлять кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников банков»

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от женщины 1941 г.р. о том, что ей поступал звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником «Центробанка» и убедила оказать содействие в поимке мошенников.

Сообщили, что для этого заявителю нужно оформить кредит на себя раньше, чем это сделают мошенники, которые якобы уже пытались оформить на нее кредит. Пенсионерка не стала перепроверять информацию в банке и выполнила все указания звонившей, перевела на указанные неизвестной телефонные номера денежные средства в сумме 100 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если позвонившие по телефону интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Гагаринский был остановлен автомобиль «ВАЗ», под управлением мужчины 1991 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В Рыбинске в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» состоялась викторина в школьном лагере

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники МУ МВД России «Рыбинское» совместно с членами Общественного совета подготовили викторину «Мое безопасное лето» для ребят, посещающих летний лагерь на базе средней общеобразовательной школы № 30 г. Рыбинска.

Цель мероприятия – в игровой форме рассказать школьникам о том, как правильно и безопасно, с пользой для здоровья провести летние каникулы. Участники викторины легко справились с заданиями, проявив активность и смекалку.

«Очень надеемся, что наши советы помогут детям и подросткам не стать жертвами противоправных посягательств, а главное – хорошо отдохнуть и набраться сил на новый учебный год!» — отметила председатель Общественного совета при МУ МВД России «Рыбинское» Антонина Новикова.

Также для ребят было организовано рисование на асфальте на свободную тему. В результате все детские рисунки получились яркими и интересными.

В Рыбинске установлены подозреваемые в краже телефона и денег через мобильное приложение

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в краже.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Мариевка с заявлением о хищении сотового телефона и денежных средств с банковской карты в сумме более 3 500 рублей.

Установлено, что из палатки быстрого питания в микрорайоне Волжский, где работает заявительница, пропал принадлежащий ей сотовый телефон, оставленный без присмотра. Также через личный кабинет, установленный на этом телефоне, неизвестный осуществил перевод денег с банковской карты заявительницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – мужчина 1991 г.р., похитивший сотовый телефон заявительницы, и его знакомый 2001 г.р., который через личный кабинет приложения, установленного на мобильном устройстве, списал с банковской карты денежные средства. Подозреваемыми даны признательные показания. Похищенное изъято. Ущерб возмещен.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Полицейские призывают граждан оказать содействие в выявлении лиц, занимающихся реализацией поддельных прививочных сертификатов

В последнее время в ряде российских регионов выявлены факты сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В связи с этим полиция Ярославской области призывает граждан сообщать о фактах изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против Covid-19, а также оказывать содействие в установлении лиц, причастных к данной деятельности.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, просим сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).