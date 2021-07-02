Жара вернется, морковь усохнет

02.07.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Минувший июнь в центрально-европейской части России оказался довольно теплым – так, среднемесячная температура воздуха в ряде регионов оказалась на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозам метеорологов, второй месяц лета, являющийся в году самым влажным (по наблюдениям), ознаменуется засухой (то есть, морковь не вырастет), которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще 1 раза в 9-10 лет.

Так, в регионе ожидается не более 20-30 процентов месячной нормы (норма июля – 94 мм), а на северо-западе ЦФО с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя.

Что касается первых выходных июля, то в Москве и Ярославле возможны небольшие дожди, температура днем до +26 градусов, ночью не ниже +14 тепла. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается.

В начале следующей недели дождей не ожидается, а температура вновь приблизится к 30-градустной отметке.

Атмосферное давление в выходные – 749-752 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 3 июля было в 2014 году: +30,6 градуса. А в это день 1954 года в городе было холодно – всего +1,4 градуса.