Аномальная жара в ожидании дождей
 

Аномальная жара в ожидании дождей

25.06.2021, 7:03, Погода
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Аномальная жара продержится в центрально-европейской части России до конца недели, предупреждают метеорологи.

Значительная часть региона все еще находится под влияние субтропического гребня. Температурный фон все еще существенно превышает климатическую норму, на 8-9 градусов. Обширный антициклон поддерживает на большей части территории Европейской России малооблачную и очень сухую погоду.

Горячий воздух с севера Африки поступает с южными и юго-западными потоками в Центральный, Центрально-Черноземный районы, добирается и до Русского Севера. Температура выше привычных значений на 6-9 градусов и более, а в центральных областях аномалия температуры местами доходит до 12 градусов. Ежедневно поступают данные о новых температурных рекордах. И каждый суточный рекорд может стать рекордом месяца.

Впрочем, характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут (это ключевое слово!) появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до +23 … +27 градусов только на следующей неделе.

26-27 июня в Москве и Ярославле в дневные часы до +34 градусов жары, ночью не ниже +20. В Санкт-Петербурге небольшие дожди и на 6-8 градусов прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 748-745 мм ртутного столба. Ветер слабый, до 2 метров в секунду.



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