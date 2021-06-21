Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 июня

21.06.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от женщины 1982 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные женщины, представились сотрудниками одного из банков и сообщили о попытке оформления кредита на ее имя.

Под предлогом отмены кредита, оформленного на ее имя третьими лицами, убедили оформить кредит и перевести данные денежные средства на указанные ими телефонные номера. Женщина выполнила все указания звонивших не перепроверив информацию в банке, в результате чего лишилась денежных средств в сумме 950 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

В Рыбинске установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил, что с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме 26 700 рублей.

Установлено, что банковскую карту и пароль заявитель передал малознакомому для приобретения спиртного, после чего с карты были списаны денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий, ранее судимый житель г.Рыбинска 1988 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж имущества из дач

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении краж с участков и дачных домов в СНТ.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что неизвестные проникли на его участок в СНТ на Шекснинском шоссе и похитили металлические изделия. Сумма ущерба составила 10,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи двоих подростков 2004 г.р., 2006 г.р., пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металлолома.

В ходе дальнейшей работы, сотрудниками полиции установлена их причастность к совершению 7 аналогичных краж, совершенных ранее в СНТ этого же микрорайона. Установлены еще двое подростков 2002, 2004 г.р., подозреваемые в причастности к данным кражам. Общая сумма ущерба составила около 42 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные деле по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

После совместного распития спиртного пропали денежные средства с банковской карты

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинска и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства с банковской карты в сумме 15 тыс. руб.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления — после совместного распития спиртного.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый мужчина 1978 г.р., проживающий в микрорайоне Северный, которым даны признательные показания. Подозреваемый пояснил, что заявительница была у него в гостях, они совместно распивали спиртные напитки. Когда женщина вновь собралась за покупкой спиртного, взял у нее банковскую карту, и на следующий день обналичил денежные средства для собственных нужд.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейские раскрыли кражу из квартиры

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении кражи телефона и монитора

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что обнаружила пропажу телефона и монитора. Сумма ущерба составила около 12 тыс. руб.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления — после совместного распития спиртного со знакомыми. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые, неработающие местные жители 1994 г.р. и 1995 г.р.

Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, что после совместного распития спиртного, воспользовались моментом, когда заявительница уснет, похитили имущество.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено 2 уголовных дел по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске направлено в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя г.Рыбинска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что за медицинской помощью в медучреждение обратился житель г. Рыбинска 1971 г.р., которому был поставлен диагноз контузия глаза 3 степени, перелом нижней стенки правой лобной пазухи.

Как сообщил потерпевший сотрудникам полиции, в микрорайоне Северный в ходе конфликта малознакомый нанес ему удар по лицу собачьим поводком.

Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участник конфликта, ударивший потерпевшего, – местный житель 1985 г.р., которым даны признательные показания.

Мужчина пояснил, что вечером недалеко от дома он выгуливал собаку. В это время его гражданская супруга зашла в магазин, а когда вышла на улицу, к ней подошел малознакомый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и спровоцировал конфликт. Обвиняемый решил заступиться за гражданскую супругу. Он снял поводок с ошейника собаки и ударил им мужчину по лицу.

В ходе предварительного следствия опрошены свидетели, проведена проверка показаний, назначена и проведена экспертиза по степени тяжести причиненных телесных повреждений.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавшему причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража электроинструмента

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в краже из складского помещения.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что неизвестные лица, из складского помещения предприятия, расположенного в микрорайоне Зачеремушный, похитили электроинструмент. Сумма ущерба составила более 53 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены трое подозреваемых в совершении преступления, местные жители 2003 г.р., 2005 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, что в вечернее время проникли на территорию предприятия, путем подбора ключа к навесному замку попали в складское помещение и похитили имущество.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Ведется следствие.

Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей на воде!

В связи с устойчивой жаркой погодой граждане активно отдыхают на водных объектах. Полиция обращается к родителям с просьбой исключить бесконтрольное нахождение детей на воде.

17 июня вечером в г. Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что на реке Волга произошел несчастный случай. Несовершеннолетние находились на водоеме без присмотра взрослых. Двое купавшихся подростков не справились с течением, в результате утонул мальчик 2010 г.р. Избежать гибели второго подростка удалось только благодаря тому, что рядом оказался местный житель, который смог его спасти, вытащив из воды. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика.

В целях недопущения несчастных случаев на воде полицейские проводят профилактические рейды. Особое внимание уделяется необходимости повышенного контроля со стороны родителей по отношению к детям во время купания, исключения бесконтрольного нахождения детей на воде.

В случае выявления на водоеме несовершеннолетних без сопровождения родителей, законных представителей, будет составлен материал и передан в административную комиссию для привлечения к ответственности взрослых по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Исключение бесконтрольного нахождения детей на воде позволит не допустить трагических происшествий.

В летний период рейдовые мероприятия будут проводиться сотрудниками полиции на постоянной основе.

18 июня сотрудниками полиции МУ МВД России «Рыбинское» проведены профилактические мероприятия у водоемов в микрорайонах Заволжье, Судоверфь, Переборы, Гагаринский и Мариевка, деревне Свингино, Суховское.