Погода бьет рекорды
 

Погода бьет рекорды

20.06.2021, 11:12, Погода
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Минувшие сутки ознаменовались серией температурных рекордов, зафиксированных на всей европейской территории России – от Русского Севера до Кавказа.

Новые температурные достижения установлены на 12 метеостанциях:

Сортавала (Карелия) +28,5° (прежний рекорд +28,0° в 1986 г.), Вытегра (Вологодчина) +29,9° (прежний рекорд +28,5° в 2016 г.), Санкт-Петербург +30,8° (прежний рекорд +29,8° в 1905 г.), Тихвин (Ленинградская область) +30,8° (прежний рекорд +30,0° в 2020 г.), Вологда +30,7° (прежний рекорд +29,1° в 1986 г.), Тотьма (Вологодчина) +30,2° (прежний рекорд +30,0° в 1935 г.), Череповец (Вологодчина) +30,7° (прежний рекорд +29,5° в 1986 г.), Кологрив (Костромская область) +29,5° (прежний рекорд +28,8° в 1998 г.), Рыбинск (Ярославская область) +30,6° (прежний рекорд +30,3° в 1991 г.), Красная Поляна (Краснодарский край) +30,4° (прежний +30,1° в 1941 г.), Клухорский Перевал (Карачаево-Черкессия) +25,8° (прежний рекорд +24,0° в 1979 г.), Ахты (Дагестан) +32,1° (прежний рекорд +31,5° в 2020 г.).

Отметим, скорее всего, рекордные значения температуры повторятся и в ближайшие дни, как минимум до 23 июня, которое в 1972 году выдалось тоже очень жарким.

Причиной такой жары является обширный малооблачный антициклон с центром над Средним Поволжьем, отмечают метеорологи, который продолжит удерживать зной и в предстоящую неделю, а значит, количество рекордов максимальных температур с каждым днем будет только расти.



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