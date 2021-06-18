Выходные будут жаркими

18.06.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Западноевропейский антициклон принес жаркую погоду в центр России. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-3 градуса. Но это только начало периода жары.

При этом, наступают самые длинные дни и короткие ночи, в понедельник, 21 июня (в 03:32:08 ВСВ) – летнее солнцестояние.

В этом году солнцестояние совпадает с тем, что антициклон обеспечил в центрально-европейском регионе России малооблачную и сухую погоду, способствующую хорошему дневному прогреву воздуха, да и ночи будут тоже очень теплыми.

Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-6 градусов. А в начале следующей недели жара еще немного усилится.

Солнца тоже будет много, прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6-8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз, и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

19-20 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы до 32 градусов жары, ночью не ниже +16.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, разве что станет еще чуть жарче, но при этом в нее появятся тучи.

Атмосферное давление в выходные 756 – 750 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 19 июня было в 1991 году: +30,3 градуса. А в это день 2014 года в городе было холодно – всего +3,1 градуса.