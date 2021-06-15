В Рыбинске оперативно установили похитителей крышек канализационных колодцев
 

В Рыбинске оперативно установили похитителей крышек канализационных колодцев

15.06.2021, 15:21, Новости
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В Рыбинске установили похитителей крышек канализационных колодцев.

Это удалось благодаря камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город». В настоящий момент собственник имущества – ГП «Северный Водоканал» подготовил обращение в правоохранительные органы.

За 2020 год с системы ливневой канализации и коммуникаций водоснабжения похищено более 150 крышек люков. Около 100 металлических крышек недосчитался ГП «Северный Водоканал» и более 70 МБУ «Управление городского хозяйства», в ведении которого находятся сети ливневой канализации.

– К сожалению, тенденция кражи металлических элементов сохраняется. В этот раз кража произошла днем, несколько молодых людей посовещались, подогнали машину, загрузили люк в багажник, и уехали. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Автомобиль и личность его владельца установлены, – рассказал заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

По данному факту «Северный Водоканал» как собственник имущества направил обращение в полицию. Пока проводится проверка, предприятие устанавливает величину материального ущерба.

Чаще всего крышки канализационных колодцев после кражи попадают в нелегальные пункты приема металлолома. Выявляют такие организации – сотрудники полиции и службы безопасности пострадавших от краж предприятий. В качестве профилактики противоправных действий с владельцами официально зарегистрированных пунктов приема металла регулярно проводятся встречи и разъяснительные беседы о недопустимости скупки канализационных люков даже в деформированном виде.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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