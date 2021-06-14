Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 июня

14.06.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж).

Подозреваемая в совершении преступления жительница Вологодской области 1993 г.р. Ранее в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестная женщина, находясь в торговом центре на улице Бабушкина открыто похитила товар — кофе, сыр и сливочное масло, попыталась скрыться с места происшествия, но была остановлена работниками магазина.

Ущерб составил более 2 тыс. рублей. Похищенное изъято. Подозреваемой даны признательные показания.

В Рыбинске полицейские задержали предполагаемых сбытчиков «синтетики»

Оперативниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области и ОНК МУ МВД России «Рыбинское» пресечена деятельность по сбыту наркотических средств синтетического происхождения. По версии следствия, двое местных жителей 2002 г.р. осуществляли распространение запрещённых веществ бесконтактным способом, с использованием интернет-магазина, оборудуя тайники с закладками на территории г.Рыбинска. У подозреваемых молодых людей при задержании были изъяты в общей сложности около 38 граммов наркотических средств.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства у одного из них обнаружено и изъято вещество, которое, согласно справки об исследовании ЭКЦ УМВД, является метадоном, весом около 199 граммов. Следователями Следственного управления МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч.4 228.1 УК РФ.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из магазина

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении кражи из магазина.

Ранее в полицию г. Рыбинска поступило заявление о том, что из магазина совершена кража товара. В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – ранее привлекавшийся к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) житель г. Рыбинска 2002 г.р., который из торгового зала похитил товар.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии со ст. 158.1 УК РФ мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в микрорайоне Веретье сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Мерседес», под управлением жителя г. Рыбинска 1997 г.р. с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Житель Рыбинска подозревается в краже телефона

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи телефона в магазине.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в торговом зале магазина, расположенного в Западном микрорайоне, похищен сотовый телефон, оставленный в зоне упаковки товара без присмотра. Ущерб составил более 35 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи – житель г. Рыбинска 1967 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что воспользовавшись тем, что женщина оставила свой телефон без присмотра, незаметно похитил мобильное устройство и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткий промежуток времени, чтобы исключить хищение.

Полицейские призывают граждан не предоставлять конфиденциальную информацию банковских карт и не оформлять кредиты по указаниям неизвестных

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от женщины 1958 г.р. о том, что в одной из социальных сетей ей от знакомой пришло сообщение с предложением оформить кредит и вложить денежные средства на указанный счет в целях получения дохода. Женщина, не перепроверив информацию, выполнила указания, оформила кредит, предоставила данные банковской карты в переписке, в результате чего лишилась денежных средств в сумме около 373 тыс. рублей.

Спустя некоторое время выяснилось, что аккаунт знакомой в соцсетях был взломан. Заявительница поняла, что вела переписку с мошенниками и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.