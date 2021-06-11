Дожди на выходные
 

Дожди на выходные

11.06.2021, 7:07, Погода
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В последние дни погоду в центрально-европейской части России определял заполняющийся южный циклон, именно с ним в регион и поступал теплый воздух. Но все изменится.

Пока среднесуточная температура незначительно превышает привычные значения. Однако в выходные атмосферные фронты скандинавского циклона принесут дожди. Вместе с облаками они будут ограничивать дневной прогрев воздуха. Из-за порывистого ветра погода может восприниматься еще немного более прохладной.

12-13 июня в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем ожидается до 24 градусов тепла, в ночные час +12 … +15. Местами возможны грозы.

К началу следующей недели дожди прекратятся, но в целом характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 744 – 740 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 12 июня было в 1998 году: +31,9 градуса. А в этот день 2007 года в городе было холодно – всего +4,1 градуса.



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