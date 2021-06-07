Рыбинск. Криминальная хроника с 31 мая по 6 июня

07.06.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи автомашины

Сотрудниками полиции по подозрению в причастности к хищению задержан житель г. Рыбинска 1989 г.р., который транспортировал похищенный автомобиль в пункт приема металлолома.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из гаража, расположенного в районе пр. Революции, был похищен его автомобиль «ЗАЗ». Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил что проник в гараж, заметив не запертые ворота, и похитил чужой транспорт.

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью ч.3 ст.30 , ч. 2 ст. 158, УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г. Рыбинска 1989 г.р.

Сотрудниками ГИБДД в ночное время в районе д. Ануфриево Рыбинского района был остановлен автомобиль «Ауди», под управлением мужчины 1989 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Полицейские призывают граждан не оформлять кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников банков»

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от женщины 1978 г.р. о том, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками одного из банков и под предлогом отмены кредита, оформленного на ее имя третьими лицами, убедили оформить кредит и перевести данные денежные средства на указанные банковские карты.

Женщина не стала обращаться в отделение банка и выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась денежных средств в сумме более 1,3 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В полицию поступило заявление мужчины 1991 г.р. — неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили оформить кредит. Выполнив эти указания, мужчина перевел на неизвестные телефонные номера более 230 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в присвоении чужого имущества.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление местного жителя 1990 г.р. Он пояснил, что после поездки в автомобиле такси, передал в счет оплаты пятитысячную купюру, водитель не смог сдать сдачу. Заявитель отправился разменять денежные средства, оставив водителю такси в залог свой телефон. Водитель после этого скрылся. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый житель микрорайона Копаево 1985 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что сотовый телефон присвоил и уехал, впоследствии продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Полиция предупреждает: будьте бдительны, совершая покупки в сети Интернет

В дежурную часть поступило сообщение от женщины 1985 г.р. о том, что пострадала от действий мошенников.

Полицейскими установлено, что заявительница решила приобрести велосипед. На одном из Интернет сайтов нашла объявление, созвонилась с продавцом и договорившись о сделке, внесла предоплату, в сумме более 18 тыс. рублей. В указанный период времени товар покупателю доставлен не был, телефон заблокирован.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Как избежать мошенничества, осуществляя покупки через Интернет

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег мы рекомендуем вам обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.

На что следует обратить внимание? Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других Интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, нужно понимать, что данная сделка не является безопасной.

На что следует обратить внимание? Учитывайте риски при совершении Интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.

На что следует обратить внимание? Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте Интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность.

На что следует обратить внимание? Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которой вы ничего не знаете. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых Интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше, злоумышленники могут прятать негативные за десятками фальшивых положительных оценок.

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если Интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть не безопасной.

На что следует обратить внимание? Создание Интернет-магазина – дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес – дело нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок в только что открывшихся Интернет-магазинах.

6. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры.

На что следует обратить внимание? Злоумышленники часто используют временной фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяйте платежную информацию и при наличии любых сомнений откладывайте сделку.

Будьте осторожны!

Задержан подозреваемый в совершении убийства житель города Рыбинска

В производстве следственного отдела по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Как следует из материалов уголовного дела, 7 мая текущего года в квартире, расположенной на улице Волжская Набережная города Рыбинска, было обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти – открытой раной головы.

Над раскрытием преступления работали следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска. В результате совместно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что к совершению преступления причастен 34-летний знакомый потерпевшей.

В настоящее время следователям и сотрудникам полиции удалось установить фактическое местонахождение мужчины, который скрывался в Ивановской области, и задержать его. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Раскрыта кража ювелирных украшений из квартиры

Участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая в совершении кражи ювелирных украшений.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах из квартиры пропали ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 184 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая в совершении преступления неработающая, 31-летняя жительница г. Рыбинска, которой даны признательные показания. Находясь в гостях, воспользовавшись удобным моментом, когда хозяйки не было в комнате, похитила украшения.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В связи с наступлением теплого времени года полиция предупреждает — москитные сетки на окнах не являются надежной защитой, и как правило, становятся причиной падения детей

Никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!

Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Необходимо понимать, что в силу своего возраста ребенок не может осознать всю опасность происходящего с ним и только взрослые могут оградить его от трагедии. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Будьте внимательны к своим детям, чтобы избежать трагедии.