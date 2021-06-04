Антициклон прогреет выходные

04.06.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

В ближайшие дни воздух на территории центрально-европейской части России продолжит прогреваться и в выходные температура будет на пару градусов выше средних климатических значений.

Обширный антициклон, спустившийся на европейскую территории со Скандинавии, в первые дни июня придержал летнее тепло. С северо-восточными ветрами он поставлял холодный воздух, который даже в условиях малооблачной погоды прогревался с трудом. Температура воздуха никак не могла дотянуть до нормы.

Но благодаря тому же антициклону, погода была без дождей и воздух продолжил нагреваться. Отметим, дождей не ожидается их и в ближайшие выходные дни.

5-6 июня в Москве до 22 градусов тепла, ночью не ниже +10. В Санкт-Петербурге и Ярославле на 2-4 градуса теплее – влияние прогретых солнцем воздушных масс в Северной столице и востоке ЦФО скажется раньше.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 750 – 746 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 6 июня было в 2014 году: +31,2 градуса. А 5 июня 2017 года в городе было холодно – всего +1,0 градус.