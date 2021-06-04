Антициклон прогреет выходные
 

Антициклон прогреет выходные

04.06.2021, 7:07, Погода
Теги: ,

В ближайшие дни воздух на территории центрально-европейской части России продолжит прогреваться и в выходные температура будет на пару градусов выше средних климатических значений.

Обширный антициклон, спустившийся на европейскую территории со Скандинавии, в первые дни июня придержал летнее тепло. С северо-восточными ветрами он поставлял холодный воздух, который даже в условиях малооблачной погоды прогревался с трудом. Температура воздуха никак не могла дотянуть до нормы.

Но благодаря тому же антициклону, погода была без дождей и воздух продолжил нагреваться. Отметим, дождей не ожидается их и в ближайшие выходные дни.

5-6 июня в Москве до 22 градусов тепла, ночью не ниже +10. В Санкт-Петербурге и Ярославле на 2-4 градуса теплее – влияние прогретых солнцем воздушных масс в Северной столице и востоке ЦФО скажется раньше.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 750 – 746 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 6 июня было в 2014 году: +31,2 градуса. А 5 июня 2017 года в городе было холодно – всего +1,0 градус.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

28.05 / На выходные погода испортится

21.05 / Жара ушла с грозою

14.05 / Погода по-летнему неустойчивая

04.05 / Горячую воду отключат по графику

30.04 / Погода переменная

29.04 / Новый частный пансионат для пожилых открылся в Ярославле

23.04 / Погода в выходные не порадует

16.04 / От летнего тепла к апрельской погоде

15.04 / Собираемся на дачу. О чем необходимо позаботиться заранее

09.04 / Солнечно и тепло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика