Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 мая

31.05.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейские призывают граждан не оформлять кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников банков»

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от женщины 1960 г.р. о том, что ей позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила о попытке оформления кредита на ее имя.

Затем позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, под предлогом отмены кредита, оформленного на его имя третьими лицами, убедил оформить кредит и перевести денежные средства на указанный счет. Женщина не стала обращаться в банк, чтобы уточнить информацию и выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась денежных средств в сумме 250 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

Сотрудниками полиции установлена причастность к совершению грабежа жителя г. Рыбинска.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района с заявлением о грабеже. Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления — в ходе совместного распития спиртных напитков с заявительницей, злоумышленник открыто похитил ноутбук, сотовый телефон и модем. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей. По горячим следам сотрудниками полиции задержан неработающий, ранее судимый мужчина 1988 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Полиция предупреждает: будьте бдительны, совершая покупки в сети Интернет

В полицию обратился житель г. Рыбинска 1980 г.р. с заявлением о том, что пострадал от действий мошенников.

Полицейскими установлено, что заявитель решил приобрести детский квадроцикл. На одном из Интернет сайтов нашел понравившуюся модель, созвонился с представителем магазина, узнал условия доставки и затем внес предоплату, в сумме 51 тыс. рублей. В указанный период времени товар покупателю доставлен не был, телефон заблокирован.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от местного жителя 1956 г.р. о том, что ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником одного из банков и сообщила о попытке оформления кредита на его имя.

Затем позвонил мужчина, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности под предлогом отмены кредита, оформленного на его имя третьими лицами, убедил оформить кредит и перевести данные денежные средства на указанные им телефонные номера. Мужчина выполнил все указания звонивших не перепроверив информацию в банке, в результате чего лишился денежных средств в сумме 145 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Ярославле раскрыто мошенничество, совершенное в отношении ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержана жительница Рыбинска, подозреваемая в совершении мошенничества в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее в полицию поступило заявление о хищении денежных средств в Красноперекопском районе г. Ярославля. Пострадавший от мошеннических действий ветеран Великой Отечественной войны 1926 г.р. пояснил, что неизвестная женщина пришла к нему в квартиру, представилась социальным работником. Рассказала, что производятся выплаты неких пособий, для оформления которых якобы необходимо заплатить. Злоумышленница завладела его денежными средствами в сумме шести тысяч рублей, после чего скрылась.

К раскрытию данного преступления подключились сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области. В результате оперативных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления жительницы Рыбинска 1965 г.р. Подозреваемая была задержана оперативниками в г. Рыбинске. Сотрудниками полиции установлена ее причастность к совершению еще двух мошенничеств в отношении пенсионеров в г. Рыбинске.

Также в Рыбинском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению задержанной в совершении кражи у пенсионера. В настоящее время судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске полицейскими раскрыты кражи из хозяйственных построек

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в кражах имущества из хозяйственных построек.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Копаево и сообщила о том, что неизвестный проник в хозяйственную постройку и похитил велосипед. Ущерб от кражи составил 6000 рублей.

Сотрудниками полиции ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи — не работающий местный житель 1990 г.р.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность еще к совершению аналогичного хищения в том же микрорайоне. Ущерб от кражи из хозпостройки в этом случае составил 18 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что проникал в хозяйственные постройки путем пролома деревянных стен.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято.

Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда — местный житель микрорайона Веретье 1953 г.р.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о пропаже велосипеда, который был оставлен без присмотра на участке в микрорайоне Веретье. Сумма ущерба составила 15500 рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенный велосипед изъят, расследование продолжается.

С начала весны сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению хищений велосипедов. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.

Как избежать мошенничества, осуществляя покупки через Интернет

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег мы рекомендуем вам обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.

На что следует обратить внимание? Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других Интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, нужно понимать, что данная сделка не является безопасной.

На что следует обратить внимание? Учитывайте риски при совершении Интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.

На что следует обратить внимание? Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте Интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность.

На что следует обратить внимание? Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которой вы ничего не знаете. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых Интернет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше, злоумышленники могут прятать негативные за десятками фальшивых положительных оценок.

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если Интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть не безопасной.

На что следует обратить внимание? Создание Интернет-магазина – дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес – дело нескольких минут. Будьте осторожны при совершении покупок в только что открывшихся Интернет-магазинах.

6. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры.

На что следует обратить внимание? Злоумышленники часто используют временной фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяйте платежную информацию и при наличии любых сомнений откладывайте сделку.

Будьте осторожны!

Основные виды мошенничеств

Звонки «лжеработников» банков.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции.

В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

-Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

«Блокировка» банковской карты.

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщений, PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Визит «социальных работников».

Полиция призывает граждан быть осторожными — мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления. Социальные работники не приходят без предупреждения! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом — сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми.

«Денежная реформа».

Предупреждаем — никакого обмена денег не проводится. Если к Вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, Вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для переписи номеров, не сомневайтесь — перед Вами мошенники. Сразу звоните в полицию по телефону «02», с сотового — «102».

Полиция обращается к жителям области — не уставайте напоминать Вашим пожилым родственникам о том, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все важные номера телефонов, в том числе полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в социальных сетях.

Уважаемые граждане — мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, и Вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Рассылка вредоносных сообщений.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений, а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует — не совершайте необдуманных действий. Помните! Только Вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей. Не будьте доверчивыми.

Сообщение о «выигрыше».

Полиция предупреждает: не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными при пользовании интернет-сайтами. Как только Вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой Вам предлагают финансовые вложения или необходимость сообщить конфиденциальны сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.), проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите денежные средства злоумышленникам и не сообщайте информацию о себе.

Будьте бдительны! Элементарные правила личной и финансовой безопасности должен знать каждый. Осторожно общайтесь с незнакомыми людьми. Проверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных. Не спешите расстаться со своими сбережениями, посоветуйтесь с близкими, позвоните в полицию.

Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните — «02», с сотового- «102».

Родственник «попал в беду».

Уважаемые граждане! Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что у Вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Техника сегодня позволяет подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации — не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь с близкими, проверьте информацию и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Позвонить в полицию можно по телефону «02», с мобильного телефона — «102».

Сделки через сайты бесплатных объявлений.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

– Не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните — осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара.

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

– Не выполняйте указаний третьих лиц, для осуществления перевода достаточно данных, указанных на тыльной стороне банковской карты.