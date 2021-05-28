На выходные погода испортится

28.05.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Май, в свое завершение, преподнесет жителям центрально-европейской части России неприятный сюрприз. Похолодает и пройдут дожди, от умеренных до сильных.

Инициатива в формировании погодных условий переходит к атмосферному фронту, который движется с запада. Именно с его облачными системами будут связаны дожди небольшой и умеренной интенсивности.

И если до конца рабочей недели еще будут отмечаться небольшие колебания температуры, но все равно будет тепло. Но в выходные северные ветры на южной периферии нового антициклона начнут понижать показания термометров, и май завершится прохладной погодой.

Ветер сменит направление на северо-восточное и с ним в ЦФО начнет поступать холодный воздух в сопровождении осадков.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура понизится с +18 до +13, ночная – до 4 … 6 градусов тепла.

Однако такая погода задержится только на выходные. Уже с первых дней июня температура вернется к своим нормальным летним значениям.

Атмосферное давление 29-30 мая будет 745 – 749 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 30 мая было в 2007 году: +33,6 градуса. А 29 мая 1957 года в городе было всего 0,5 градуса.