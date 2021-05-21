Жара ушла с грозою

21.05.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Майская погода продолжает демонстрировать свой неустойчивый характер.

Жара продержалась всего пару дней, а уже со среды в центрально-европейской части России температура начала понижаться.

Более прохладные воздушные массы поступают на территорию региона, но в выходные они начнут прогреваться. Показания термометров окажутся близки к норме.

В ночь на пятницу и в первой половине дня ЦФО будет пересекать холодный атмосферный фронт, но проявит он себя в основном усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. А небольшой кратковременный дождь пройдет не повсеместно. Дневная температура останется близкой к +20 градусам.

В Москве и Ярославле 22-23 мая дневная температура будет колебаться в районе 20 градусов тепла, ночью не ниже +10.

А вот жителей и гостей Санкт-Петербурга погода не порадует – днем не выше 14 градусов и ожидаются небольшие дожди.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 746 – 750 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 23 мая было в 2014 году: +28,7 градуса. А в этот день 1960 года в городе было холодно: -1,1 градуса.