Угличская и Рыбинская ГЭС снижают расходы
 

Угличская и Рыбинская ГЭС снижают расходы

17.05.2021, 14:24, Новости
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Затворы плотины Угличского гидроузла закрыты.

До 25 мая Угличская ГЭС продолжит работу в установленном Росводресурсами режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,5-113,2 м.

Приток к створу Угличской ГЭС постепенно снижается, за прошедшие сутки его объем составил 730 м3/с. По состоянию на 8:00ч утра 17 мая уровень Угличского водохранилища находится на отметке 112.83 м.

С 11 ч 17 мая объем сбросов через водосливную плотину Рыбинской ГЭС снижен до 720 м3/с.

Объем притока в Рыбинское водохранилище за прошедшие сутки составил 3100 м3/с. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,83 м (НПУ 101,81м). Среднесуточный расход за 16 мая составил 3822 м3/с, в том числе через затворы водосливной плотины 1088 м3/с. Уровень нижнего бьефа (р. Волга в черте г. Рыбинск) за прошедшие сутки не изменился и находится на отметке 88,46 м (при допустимом уровне в соответствии с Правилами использования водных ресурсов 90,0 м).

По указанию Росводресурсов до 25 мая Рыбинская ГЭС продолжит работать в режиме поддержания среднего уровня воды в Рыбинском водохранилище в пределах отметок 101,81±0,1 м.

В условиях затянувшегося дождевого паводка Угличская и Рыбинская ГЭС работают в штатном режиме, все гидротехнические сооружения и механическое оборудование функционируют без ограничений.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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