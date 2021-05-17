Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 мая

17.05.2021, 7:46, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Рыбинскими полицейскими раскрыта кража металлических изделий со склада предприятия

Сотрудниками полиции установлены трое ярославцев, подозреваемых в совершении кражи в Рыбинске.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с предприятия г. Рыбинска неизвестные похитили детали из латуни в количестве 38 штук. Сумма ущерба составила более 1 млн. рублей.

В ходе работы над раскрытием преступления сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлены подозреваемые – трое мужчин 1979, 1982, 1980 г.р., проживающие в г. Ярославле, которые проникли на территорию склада, сделав подкоп.

Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что на арендованном грузовом автомобиле вывезли похищенное и впоследствии сдали в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.158 УК РФ (Кража).

Расследование уголовного дела продолжается.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность

В районе Путейная промзона сотрудниками ДПС ГИБДД остановлен автомобиль «Мерседес», которым управлял мужчина 1994 г.р., находившийся в состоянии опьянения. Ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В микрорайоне Западный полицейскими выявлен мужчина 1976 г.р., управлявший автомобилем «Санг йонг», находясь в нетрезвом состоянии. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

От медицинского освидетельствования водитель отказался.

В отношении водителей подразделением дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи детской коляски из подъезда дома

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Северный и сообщила о пропаже детской коляски, оставленной на лестничной площадке в подъезде дома. Сумма ущерба составила 2600 рублей.

В ходе работы сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи жителя Рыбинска 1984 г.р. Похищенная коляска изъята.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что совершил кражу, чтобы использовать чужую коляску для перевозки металла.

Полиция предупреждает — не приобретайте «с рук» по низкой цене какое-либо имущество, велика вероятность того, что оно могло быть похищено и реализовывается после совершения преступления.

Не оставляйте свое имущество без присмотра.

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять детские коляски, велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Пристегивая велосипед или коляску к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

3. Желательно оставлять имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию. Если на месте есть очевидцы, запишите их контакты.

Выполняя указания по телефону лжесотрудников банка, работница банка лишились крупной суммы денег

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница города Рыбинска и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств убедили ее снять имеющиеся на счетах денежные средства. Выполняя указания лжеработников банка, женщина несколькими транзакциями перевела денежные средства на «безопасные счета». Сумма ущерба составила более 1 200 000 рублей.

Отметим, что заявительница является работницей одного из банковских учреждений, тем не менее она не стала проверять информацию, которую ей сообщили неизвестные по телефону, а выполнила их указания.

В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция предупреждает: наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина перевести денежные средства на «безопасный счет» либо назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений.

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо соблюдать несколько простых правил:

— По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

— При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

— Не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию.

— Не производить никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Сотрудники банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, что злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банка либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

В Рыбинском районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ», которым управлял мужчина 1969 г.р. с признаками алкогольного опьянения. Ранее был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст.158 УК РФ (покушение на кражу)

Ранее на одном из предприятий сотрудниками службы охраны выявлены двое мужчин, которые, спрятав под одеждой лом цветного металла, пытались вынести его с территории.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые – мужчины 1985, 1986 г.р., которые пытались похитить лом меди весом 12,4 и 19,9 кг. Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. Подозреваемыми даны признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК краж, то есть тайное хищение чужого имущества, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Следователями устанавливаются обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре в доме

В одном из домов, расположенных по улице Ворошилова города Рыбинска Ярославской области, произошло возгорание, в результате которого погиб 80-летний мужчина. По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка.

Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

Следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как следует из материалов уголовного дела, 7 мая текущего года в квартире, расположенной на улице Волжская Набережная города Рыбинска, было обнаружено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти – открытой раной головы.

Над раскрытием преступления работают следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска. В результате совместно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что к совершению преступления может быть причастен знакомый потерпевшей. Фактическое местонахождение предполагаемого преступника устанавливается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Управление по вопросам миграции УМВД информирует

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания в Российской Федерации, в период до 15 июня 2021 г. могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на районном уровне с целью легализации на территории Российской Федерации, оформления в дальнейшем документов на осуществление трудовой деятельности в соответствии с пунктом 2.1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», документов на право временного (постоянного) проживания в Российской Федерации при наличии оснований.

«Однозначно НЕТ!»

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» Госавтоинспекция г. Рыбинска в близи ночных клубов проводит информационно-пропагандистскую компанию «Однозначно НЕТ!» ввиду того, что чаще всего водители садятся за руль в пьяном виде именно ночью, после посещения увеселительных заведений.

Данная компания проводиться с целью снижения уровня аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе компании с автомобилистами сотрудники ГИБДД проводят беседы, в которых каждому водителю разъясняют, что нетрезвые водители представляют угрозу как для самих себя, так и для окружающих, а управление транспортом в состоянии опьянения зачастую приводит к печальным последствиям. «Независимо от количества выпитого алкоголя реакция человека снижается, и поэтому садиться за руль в таком состоянии опасно. Только трезвое вождение является залогом безопасной поездки».

Так же в ходе беседы напоминают и о том, что водителям грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

В заключении беседы сотрудники Госавтоинспекции напоминают, о том, что если водители стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у них подозрение, сообщить о данном факте наряду ДПС или позвоните в дежурную часть ГАИ по телефону (4855) 22-24-27.