Погода по-летнему неустойчивая
 

Погода по-летнему неустойчивая

14.05.2021, 7:07, Погода
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Теплая погода установилась в центрально-европейском регионе России.

Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов. Вместе с тем погода будет неустойчивой – местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Регион в ближайшие дни останется на границе противоборства циклонов и антициклона, что и обусловит неустойчивую погоду. Будут и прояснения, и тепло, но и без дождей не обойдется.

В субботу усилится влияние циклона. Атмосферный фронт обусловит облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями, которые пройдут не повсеместно, в ночные часы местами прогремят грозы, ветер при грозах может усиливаться до 13-18 м/с.

В Москве, Ярославле и Санкт-Петербурге 15-16 мая днем до 22 градусов тепла, ночью не ниже +10.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но станет на пару градусов теплее.

Атмосферное давление в выходные 744 – 748 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 15 мая было в 2013 году: +30,1 градуса. А в этот день 2017 года в городе было холодно: -2,2 градуса.



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