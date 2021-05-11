Рыбинск. Криминальная хроника с 3 по 10 мая

11.05.2021, 10:17, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Передала свою банковскую карту и лишилась 40 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления, подозреваемая – неработающая жительница микрорайона Копаево 1984 г.р.

Установлено, что заявительница в ходе совместного распития спиртных напитков передала свою банковскую карту и пин–код знакомой для совершения покупки алкоголя. Она приобрела алкоголь, а затем сняла денежные средств, в сумме 40 тыс. рублей, с банковской карты заявительницы, возвратившись же, вернула ей банковскую карту. Пропажу денег потерпевшая обнаружила лишь спустя некоторое время и обратилась в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно.

Никогда не передавайте свою банковскую карту третьим лицам. Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Будьте осторожны!

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Зачеремушный и сообщил о том, что малознакомый, находясь в подъезде после распития спиртных напитков, выхватил из рук сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель г. Ростов-Великий 1991 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Расследование продолжается.

Полиция предупреждает – не распивайте спиртные напитки в компании незнакомых и малознакомых людей. Злоупотребление спиртным может легко превратить вас в жертву преступления или толкнуть на его совершение.

Полицейские в Ярославской области пресекают факты незаконной добычи биологических водных ресурсов

В регионе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по пресечению и предупреждению преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализацией водных биоресурсов, под условным названием «Нерест».

УМВД России по Ярославской области предупреждает: за незаконную добычу рыбы предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. В Уголовном кодексе РФ ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» предусматривает для граждан максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет (часть 1).

В Кодексе об административных правонарушениях РФ ч. 2 ст. 8.37 «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» предусматривает административную ответственность для граждан в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без конфискации.

Памятка по профилактике краж велосипедов

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Несколько слов о замках, которые защитят от кражи велосипед.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка – от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Отметим, что необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства того, что это ваша собственность. Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Палы сухой травы

С наступлением весны, анализ обстановки с пожарами на территории города Рыбинска, показывает, что ежегодный пал травы часто является причиной крупных пожаров, несущих за собой значительный ущерб.

По статистике в этот период происходит увеличение количества пожаров.

Сами по себе пожары возникнуть не могут. Чаще всего их причиной является умышленное сжигание мусора, стерни и сухой травы.

Брошенный из автомобиля на обочину дороги не потушенный окурок, неконтролируемое сжигание мусора, безответственное отношение поджигателей к имуществу — вот неполный список причин возникновения возгорания сухостоя, потери от которых могут быть невосполнимыми.

Палы сухой травы наносят ощутимый вред окружающей природной среде. Из-за высоких температур гибнут молодые побеги, почки и семена растений, повреждается их корневая система.

Необходимо помнить, что на территории города не допускаются палы сухой травы!

Сжигание мусора должно производиться в строго отведенных для этих целей местах и не ближе 50 метров от зданий, сооружений, и конечно, под контролем.

Нельзя оставлять без присмотра разведенные костры.

Уважаемые жители города Рыбинска и Рыбинского района, если вы оказались свидетелем природного пожара, горящей травы найдите возможность позвонить по телефону 01, а также 02 или (4855) 21-00-11.

Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении них противоправных деяний

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

Письменное заявление или устное сообщение о противоправных деяниях:

С письменным заявлением или устным сообщением о преступлении, об административном правонарушении гражданин может обратиться лично в любой территориальный орган МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции) (далее – дежурная часть).

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть информацию по существу принятого заявления (сообщения) для его соответствующей регистрации.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Кроме того, заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, подписанные заявителем, могут быть направлены в органы внутренних дел посредством почтовой связи в территориальный орган МВД России, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, посредством почтового ящика, а также в ходе личного приема.

Направление заявления в электронной форме посредством официального сайта МВД России в сети Интернет

Прием заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях также осуществляется органами внутренних дел в электронной форме посредством официальных сайтов МВД России его территориальных органов (например, через официальный сайт УМВД России по Ярославской области (https://76мвд.рф)) в разделе «Прием обращений».

Для подачи заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях.

Уполномоченными должностными лицами полиции электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях в установленном порядке.

Сообщение о противоправных деяниях по телефону:

Оперативно сообщить о преступлениях и иных правонарушениях, а также вызвать сотрудников полиции граждане могут, позвонив со стационарного телефона по номеру «02», с мобильного телефона – «102».

О преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, граждане также могут сообщить по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» в УМВД России по Ярославской области, входящий в систему «горячей линии МВД России» – 8 (4852) 73-10-50.

Анонимное заявление (сообщение)

Следует помнить, что анонимное заявление (сообщение) о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Анонимными признаются заявления (сообщения) о преступлении или об административном правонарушении без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Такие заявления (сообщения) в порядке, установленном для рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, не рассматриваются.

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении будет установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях

Каждому принятому (полученному) в органах внутренних дел заявлению (сообщению) присваивается очередной порядковый номер Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП), в ней фиксируются краткие сведения по существу заявления (сообщения).

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

При поступлении заявления о преступлении, об административном правонарушении, направленного посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученного в ходе личного приема, а также при поступлении сообщения о преступлении, об административном правонарушении по телефону талон-уведомление о приеме и регистрации заявления не оформляется.

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении

Проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), а также принятие в пределах его компетенции решения в установленном порядке осуществляется уполномоченными должностными лицами территориального органа МВД России.

Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий проверку, обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом российской Федерации (далее – УПК РФ).

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

— о возбуждении уголовного дела;

— об отказе в возбуждении уголовного дела;

— о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.

В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении уголовного дела копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

— о возбуждении дела об административном правонарушении;

— об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

— о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности;

— о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.