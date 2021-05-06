Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС – сбросы снижены

06.05.2021, 19:12, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС

С учетом складывающейся гидрологической обстановки изменен режим работы Рыбинской ГЭС: с 18:30 ч 6 мая суммарный сбросной расход ГЭС снижен на 400м3/с.

Один затвор водосливной плотины закрыт.

С 7 по 10 мая Рыбинская ГЭС будет работать со среднесуточными сбросными расходами 4000±500м3/с.

С 11 по 25 мая Рыбинская ГЭС продолжит работу в режиме поддержания среднего уровня воды в водохранилище в пределах отметок 101,81±0,1 м.

В это же период, с 11 по 25 мая, для Угличской ГЭС установлен режим поддержания уровня воды в Угличском водохранилище в пределах отметок 112,5 – 113,2 м.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»