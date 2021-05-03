Рыбинск. Криминальная хроника с 26 апреля по 2 мая

03.05.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен житель Республики Коми 1993 г.р., подозреваемый в совершении кражи денежных средств с банковского счета местной жительницы

Ранее в МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление женщины 1993 г.р. о том, что при неизвестных обстоятельствах с банковского счета пропали денежные средства. Сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установили местонахождение подозреваемого, выехали в командировку в республику Коми. Подозреваемым даны признательные показания. Пояснил сотрудникам полиции, что познакомился с заявительницей посредством сети Интернет, приехал в Рыбинск. Войдя в доверие к заявительнице, бывал у нее в гостях. Выяснив сведения о банковской карте женщины, используя мобильное приложение, направил он-лайн заявку на получение кредита в одном и банков от ее имени. После того, как кредит был одобрен, деньги зачислены на счет заявительницы, подозреваемый перевел их на свою банковскую карту.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Рыбинске полицейскими установлена подозреваемая в совершении мошенничества в отношении пенсионерки

Участковым уполномоченным полиции установлена подозреваемая в причастности к совершению мошенничества — неработающая, ранее судимая местная жительница 1965 г.р.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась пенсионерка 1935 г.р. и сообщила о том, что неизвестная обманным путем завладела денежными средствами. Сотрудниками полиции установлено, что в квартиру пенсионерки пришла неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Пояснила, что производятся выплаты неких компенсаций в размере 25 тыс. рублей, однако для получения необходимо заплатить налог. Введя в заблуждение пенсионерку, злоумышленница завладела денежными средствами в сумме 3000 рублей и скрылась.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат.

Уважаемые пенсионеры — не впускайте в квартиру незнакомых людей. Социальные работники не приходят без предупреждения!

Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре, позвоните своим близким.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом — сообщайте в полицию.

Не будьте доверчивыми!

В Рыбинске установлен подозреваемый в покушении на кражу денежных средств с банковского счета

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Копаево 1979 г.р. и сообщила о том, что обнаружила смс – сообщения о попытке списания денежных средств со своего банковского счета, а ранее она утратила свой телефон, к которому был подключен сервис Интернет-банкинга.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 2002 г.р., который воспользовался найденным сотовым телефоном заявительницы. Молодой человек осуществил перевод денежных средств в сумме 16 тыс. рублей через приложение на мобильном устройстве на банковскую карту знакомого, а также осуществил платеж за услуги мобильного оператора в сумме 900 рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 УК РФ, частью 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Будьте внимательны – не оставляйте свой телефон без присмотра, исключите доступ третьих лиц к сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных приложений

При потере мобильного телефона с такой подключенной услугой следует обратиться к оператору сотовой связи для блокировки sim-карты и в банк для блокировки данной услуги.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

В отношении нетрезвого водителя, ранее лишенного права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В вечернее время в микрорайоне Гагаринский сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Ауди», под управлением жителя г. Рыбинска 1984 г.р., который имел признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Будьте внимательны при денежных расчетах, проверяйте на подлинность купюры крупного номинала

В Рыбинске в отделении финансового учреждения при пересчете поступивших денежных средств, выявлена купюра номиналом 5000 рублей, с признаками подделки. Установлено, что данная купюра изготовлена не на предприятии «Гознак».

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при их обнаружении.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области призывает граждан быть осторожными при денежных расчетах и всегда проверять подлинность купюр крупного номинала.

При выявлении попыток сбыта фальшивых денежных купюр необходимо вызвать полицию, постараться наиболее подробно запомнить приметы сбытчика, а также приметы лиц, возможно участвующих с ним в преступлении, автотранспорт, на котором он передвигается, и незамедлительно сообщить эти данные с возможным маршрутом следования в дежурную часть правоохранительных органов. Телефон дежурной части МУ МВД России Рыбинское “02”, с мобильного «102».

Основные признаки, отличающие поддельную денежную купюру (5000 рублей):

– яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба г. Хабаровска при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

– на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы видны повторяющиеся изображения чисел «5000». При наклоне банкноты цифры перемещаются относительно друг друга;

– на подлинной банкноте, при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты на декоративной ленте, расположенной на лицевой сторон над надписью «пять тысяч рублей», а именно над словом «тысяча», становится видимым скрытое изображение в виде букв «РР»;

– изображение дальнего берега реки Амур, на лицевой стороны банкноты над надписью «Билет Банка России», а именно под словом «Билет», состоит из отдельных мелких графических элементов (изображение тигров, медведей, РРРР, ЦБ РФ);

– на ощупь текст «Билет Банка России», тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты и метка для людей с ослабленным зрением имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники могут представляться сотрудниками различных структур — финансовых учреждений, правоохранительных органов и т.п., под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Могут использовать подменные номера.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой, кем бы они не представлялись.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

В случае с телефонным мошенничеством неприятность проще предотвратить, просто положив трубку.

Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц по телефону, кем бы они представлялись, не озвучивайте конфиденциальную информацию о банковских картах, кодах, не переводите денежные средства.

Информационный центр УМВД России по Ярославской области информирует

С 17 апреля 2021 года вступил в законную силу приказ МВД России от 02 ноября 2020 г. № 746 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» (зарегистрирован в Минюсте России 06 апреля 2021 года, регистрационный № 63008, опубликован 07 апреля 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.).

Административным регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения. В приложениях к Административному регламенту приводятся формы заявлений, необходимых для реализации отдельных положений Административного регламента.

В соответствии с положениями Административного регламента заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, либо их уполномоченные представители при наличии доверенности на право получения справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявители обращаются в МФЦ с заявлением и необходимыми документами, или подают заявление в электронной форме с использованием ЕПГУ.

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 календарных дней с даты регистрации заявления в ИЦ. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте УМВД России по Ярославской области (www.76.mvd.ru) в разделе «Для граждан» – «Государственные услуги» – «Государственные услуги по линии информационно-справочной работы».