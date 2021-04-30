Погода переменная

30.04.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

В начале длинных майских праздничных выходных центрально-европейский регион России будет находиться под влиянием западных циклонов.

Дожди будут на короткое время будут сменяться солнечными периодами. Температура будет колебаться около и ниже нормы начала мая. Временами погода будет ветреной.

Впрочем, 1 и 2 мая регион, благодаря промежуточному гребню атмосферного давления, который распространит свое влияние на большую часть европейской России, установится относительно теплая и даже солнечная погода.

В Москве в дневные часы ожидается до 14 градусов тепла, ночью не ниже +4. В Санкт-Петербурге и Ярославской области немного прохладней (на 4-6 градусов), но везде обойдется без осадков.

В начале следующей недели характер погоды станет прохладнее, ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в первые праздничные выходные 742 – 750 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.