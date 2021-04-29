Росводресурсы вновь внесли изменения в режим работы Рыбинской ГЭС
 

Росводресурсы вновь внесли изменения в режим работы Рыбинской ГЭС

29.04.2021, 16:39, Новости
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В связи с достижением НПУ и дальнейшим ростом уровня воды в Рыбинском водохранилище в условиях интенсивного бокового притока Росводресурсы внесли изменения в режим работы Рыбинской ГЭС: в 18:00 часов 29 апреля будет открыт еще один (третий по счету) затвор водосливной плотины.

29 апреля Рыбинская ГЭС отработает с суммарным мгновенным расходом 4500 м3/с.

Приток к створу Рыбинской ГЭС сохраняет свою интенсивность, за прошедшие сутки его объем составил 5900 м3/с. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,82 м (НПУ 101,81м). Среднесуточный расход за 28 апреля составил 3909 м3/с, в том числе через затворы водосливной плотины 1239 м3/с. Уровень нижнего бьефа (р. Волга в черте г. Рыбинск) находится на отметке 88,31м (при допустимом уровне в соответствии с Правилами использования водных ресурсов 90,0 м).

С 30 апреля до особого указания гидроэлектростанция будет работать со среднесуточными сбросными расходами 4500±300 м3/с.

Увеличение расходов в данной ситуации позволит избежать транзитного пропуска всего объема притока через Рыбинский гидроузел и сдержать часть паводка в водохранилище.

В условиях затянувшегося дождевого паводка* Угличская и Рыбинская ГЭС работают в штатном режиме, все гидротехнические сооружения и механическое оборудование функционируют надежно без ограничений.

Продолжительность и объем сбросов будут зависеть от складывающихся гидрометеорологических условий.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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