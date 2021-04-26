На Рыбинской ГЭС открыта водосливная плотина
 

На Рыбинской ГЭС открыта водосливная плотина

26.04.2021, 17:01, Новости
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По указанию Росводресурсов на Рыбинской ГЭС увеличен расход воды, открыты два пролета водосливной плотины с мгновенным расходом 1450 м3/с.

Суммарный среднесуточный расход воды через гидроузел составляет 3000-3500 м3/с.

Изменение режима работы Рыбинской ГЭС связано с интенсивным увеличением притока в водохранилища Каскада Верхневолжских ГЭС. Причиной стал наложившийся на естественное течение половодья дождевой паводок, обусловленный влиянием Атлантического циклона и его атмосферных фронтов.

Приток воды к створу Рыбинского гидроузла за прошедшие сутки составил 6700 м3/с. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,67 м (НПУ 101,81м).

По данным на 26 апреля объем притока в Угличское водохранилище составил 1330 м3/с, сейчас уровень воды в нем находится на отметке 112,99 м (НПУ 113,0 м). На Угличской ГЭС открыты четыре затвора водосливной плотины с мгновенным расходом 1220 м3/с.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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