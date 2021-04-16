От летнего тепла к апрельской погоде
 

От летнего тепла к апрельской погоде

16.04.2021, 7:07, Погода
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Теплая воздушная масса, пришедшая с юго-востока, порадовала жителей центрально-европейской части России летней погодой и отметилась обновлением абсолютных дневных максимумов температуры.

Но уже в четверг погода постепенно начала меняться, чтобы вернуться в календарные рамки.

С восточными и затем северо-восточными ветрами в регионе распространился прохладный воздух, местами прошли небольшие дожди.

Впрочем, влияние циклона окажется слабым и кратковременным – путь ему преградит очередной антициклон. Он сформировался в холодном воздухе над Скандинавским полуостровом, и хотя аномального тепла он не принесет, весенним солнцем все же порадует.

17-18 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается 14 … 17 градусов тепла, ночью не ниже +2.

Однако уже в начале следующей недели характер погоды ухудшится – станет прохладнее, а к середине недели ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 753 – 755 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 17 апреля было в 1999 году: +22,6 градуса. А 18 апреля 1979 года в городе было по-зимнему холодно: -9,9 градуса.



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