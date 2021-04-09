Солнечно и тепло

09.04.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

После прохождения циклона в сопровождении дождей, местами с мокрым снегом, через центрально-европейскую часть России, к выходным ожидается прекращение осадков и потепление.

Власть перейдет к антициклону, атмосферное давление резко повысится, а вместе с ним и дневная температура. Впрочем, в ночные часы возможны заморозки.

В Москве в выходные будет солнечно и потеплеет аж до +17, в Ярославской области – до +14. Но вот в Санкт-Петербурге будет прохладнее – не выше +10 и возможны кратковременные дожди.

На следующей неделе характер погоды не изменится и станет еще теплее – в дневные часы до +19 градусов, но местами пройдут небольшие кратковременные дожди, будет отмечаться несильный переменный ветер.

Атмосферное давление 10-11 апреля 755 – 759 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 11 апреля было в 1973 году: +20,0 градусов. А в этот день 1965 года было по-зимнему холодно: -12,0 градусов.