Погода вполне комфортная
 

Погода вполне комфортная

02.04.2021, 7:34, Погода
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В ближайшие дни в центрально-европейском регионе России сохранится переменчивая погода с колебаниями температуры – с небольшим ночным минусом и местами с гололедицей.

Первые выходные апреля пройдут под влиянием циклонов, но в целом погода будет вполне комфортной. Будет облачно с прояснениями, в ночные часы местами еще могут пройти осадки в виде мокрого снега с дождем, но днем вероятность осадков минимальна.

3-4 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем воздух будет прогреваться до +7 градусов, а ночью можно ожидать небольшие заморозки – до -2.

В начале следующей недели характер погоды немного изменится, но станет теплее – в дневные часы до +10 градусов.

Атмосферное давление в выходные 741 – 744 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 4 апреля было в 1990 году: +19,0 градуса. А в этот день 1956 года было очень холодно: -21,9 градуса.



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