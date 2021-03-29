Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 марта

29.03.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска после распития спиртного лишился денег

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что неизвестные лица похитили у него с банковской карты 4 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен – местный житель 1992 г.р. Дав признательные показания молодой человек пояснил, что некоторое время назад, находился в гостях у своего знакомого. Когда после распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул он достал из кармана куртки банковскую карту и записку с пин-кодом, после чего снял деньги, а карту вернул в квартиру.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «кража». Ведется следствие.

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на велосипедиста в Рыбинском районе

Следственным Управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Обвиняемый — житель г. Рыбинска 1997 г.р.

Следствием установлено, что обвиняемый 13.08.2020 около 8 часов утра, управлял маршрутным автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров по пригородному маршруту .

Следуя по участку проезжей части, расположенному на Переборском тракте в районе д. Пригородная, водитель совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1950 г.р., который в этот момент двигался по краю проезжей части в попутном автобусу направлении. От полученных в результате ДТП травм, велосипедист скончался на месте происшествия.

Следствием установлено, что водитель превысил установленную скорость движения в пределах населенного пункта и двигался со скоростью 85 км/ч., чем нарушил требования п. 10.2 ПДД РФ, разрешающего движение транспортных средств в населенных пунктах не более 60 км/ч.

Установлено, что в момент ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе следствия обвиняемый пояснил, что наркотические средства не употребляет, накануне принял неизвестную таблетку, считая, что это энергетик, не предполагая, что это может быть наркотическое средство.

В настоящее время расследование завершено.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в Рыбинске дежурную часть полиции обратился местный житель и сообщил о том, что вечером была повреждена его автомашина «Ниссан», припаркованная во дворе дома на 9 мая. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый- житель г. Рыбинска 1989 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения и по причине плохого настроения повредил автомашину незнакомого ему человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Рыбинском районе

Следственным Управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что обвиняемый житель г. Рыбинска 1959 г.р. 16.10.2020 водитель одного из предприятий управлял автобусом «Форд Транзит». На автодороге «Ярославль-Рыбинск» в районе п. Октябрьский в Рыбинском районе на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и специальной разметкой, обвиняемый в нарушение требований Правил дорожного движения РФ превысил скорость, указанную на запрещающем знаке «Ограничение максимальной скорости» запрещающего движение со скоростью более 40 км/ч, и двигался со скоростью более 67 км/ч.

Кроме этого, не снизил скорость и не остановился перед пешеходным переходом, около которого остановилось транспортное средство, двигавшееся в попутном с ним направлении, не убедился, что за попутным автомобилем на переходе нет людей и произвел наезд на женщину 1979 г.р., жительницу Рыбинского района. Женщина получила множественные переломы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Раскрыты кражи крышек ливневой канализации

Участковым уполномоченным полиции МУ МВД России «Рыбинское» в ходе работы в жилом секторе по подозрению в совершении кражи крышек люков ливневой канализации установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1972 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил сотрудникам полиции, что похитил две крышки от люков и сдал их в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Общий ущерб, составил около 3,5 тысяч рублей.

Кражи крышек от канализационных люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома. Лица, осуществляющие хищения крышек люков ливневой канализации, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов. При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

В Рыбинске полицейскими раскрыт грабеж

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа. Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о том, что в вечернее время в районе ул. Захарова неизвестный мужчина вырвал из рук местной жительницы пакет с продуктами и сумку, в которой находились сотовый телефон, кошелек, другие личные вещи, после чего скрылся с места происшествия.

Ущерб заявительница оценила на сумму около 9,5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению грабежа 24-летнего жителя микрорайона Волжский. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что похищенный телефон продал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст.161 УК РФ (грабеж).

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.