Весна пришла и по погоде
 

Весна пришла и по погоде

26.03.2021, 7:07, Погода
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В центрально-европейском регионе России на фоне высокого атмосферного давления установилась характерная для марта погода – малооблачная, с небольшим минусом ночью и хорошим прогревом днем.

Текущий март явно демонстрировал неустойчивость переходного сезона. Но в последние выходные месяца весна одержит неоспоримую победу.

Благодаря азорскому антициклону, заглянувшему в среднюю полосу Европейской России, температура начала быстро повышаться. Более активный приход весны сдерживает еще высокий снежный покров. Но и это препятствие погода в выходные дни начнет быстро преодолевать. Она ожидается тихой, теплой и никаких осадков.

В Москве и Ярославле 27-28 марта в дневные часы до 8 градусов тепла, ночью не ниже -4. В Санкт-Петербурге на будет на 2-4 градуса теплее (Северная столица все же).

В начале следующей недели характер погоды немного изменится – холоднее не станет. Но возможен дождь и даже мокрый снег.

Атмосферное давление в выходные 761 – 763 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 28 марта было в прошлом году: +16,3 градуса. А 27 марта 199 года было очень холодно: -19,8 градуса.



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