От плюс до минус с гололедом

19.03.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Март всегда был капризен и переменчив в погоде и нынешний год не стал исключением.

После теплой погоды, центрально-европейскую территорию России ожидает небольшое понижение температуры.

Виной этому станет азорский антициклон. Он немного разгонит тучи, но температура воздуха при этом будет отставать от своей климатической нормы на 2-4 градуса, но зато обойдется без снегопадов. Однако нас ожидает гололедица и при этом усилится ветер.

Впрочем, уже со следующей недели температура вновь начнет повышаться – все же весна.

20-21 марта в Москве и Санкт-Петербурге в ночные часы до -3 градусов, днем не выше +2. В Ярославской области от 0 до -5.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но к следующим выходным метеорологи обещают весеннее тепло.

Атмосферное давление в эти выходные резко понизится – с 750 до 738 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 7 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 21 марта было в 2007 году: +14,6 градуса. А 20 марта 1963 года было очень холодно: -29,5 градуса.