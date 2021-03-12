950 тиктокеров приедут в Рыбинск

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12.03.2021, 13:09, Новости дня, Эксклюзив
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Вслед за успешным флешмобом #950снеговиковРыбинск, в городе решили провести очередной, но на это раз уже международный, слёт тиктокеров.

Он пройдет с 6 по 8 августа 2021 года и будет посвящен празднованию юбилея Рыбинска.

– Мы ожидаем 950 участников слета со всех 6 континентов, – пояснили в департаменте культуры (вероятно в Антарктиде блогеров не оказалось, так что и континентом её считать нельзя – ryb.ru).

Участников мероприятия будут выбирать по популярности.

Для регистрации и предварительного отбора необходимо разместить видеоролик* с хештегом #Рыбинск950TikTok, отправить заявку на электронную почту [email protected], а также подписаться на канал мэра города в приложении TikTok.

Все тикток-блогеры, приехавшие в Рыбинск, получат в качестве памятных сувениров по рыбинскому снеговику и информационно-образовательной брошюре «5 лет борьбы и побед».

– Разумеется, главный приз – снеговик с площади Дерунова, достанется тому, чей клип про Рыбинск наберёт самое большое количество просмотров в TikTok, – отметили в пресс-службе города.

По информации ryb.ru, бюджетные средства на слёт тратить не будут – все расходы на себя возьмёт МАУ «ТИЦ».

– Те участники, которые снимут видео, посвященное многовековой истории Рыбинска, получат уникальную возможность провести эти три дня (и две ночи) в комфортабельном отеле «Усть-Щексна», – добавил директор муниципального учреждения. – Остальных планируем разместить по соседству – в гостиничных комплексах на левом берегу Волги.

В ходе мероприятия, кроме конкурсов, блогеров ждут: экскурсия на пассажирском теплоходе «Ната», дискотека на «Палубе», картинг в «Лабиринте» и уха из 950 юбилейных видов рыб.

* В видеороликах не должно быть «противоправного контента»: призывов к несанкционированным политическим акциям, экстремистских материалов, призывов к суициду, детской порнографии, информации о наркотиках и т. д.



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