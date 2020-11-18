ТикТок уехал, коронавирус остался

18.11.2020, 11:19, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Здоровье, Миронов, Общество, Туризм

В сентябре 2020 года пресс-служба администрации Рыбинска дважды с гордостью сообщила, что с 16 по 18 октября в городе пройдет всероссийский слет тиктокеров «TikTok Рыбинск 2020».

Слет прошел, глава Рыбинска Денис Добряков с тиктокерами встретился (пресс-служба об этом отчиталась дважды, а заезжим блогерам даже вручили памятные медальки «Почетный гость Рыбинска» с грамотами), покатал их на самолете, но вот и горожан «осадочек остался».

– Дело в том, что проводился слет как раз во время очередного пика пандемии (Covid-19) и судя по многочисленным фотографиям, его участники, включая и мэра Рыбинска, пренебрегали рекомендациями губернатора (Ярославской области Дмитрия Миронова) о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции, – пишет в соцсетях Роберт Соловьев. – Особенно возмутило, что слет с участием главы города проводился на фоне ухода рыбинской администрации на карантин. Бдительные граждане написали обращение по этому поводу в Роспотребнадзор и правительство Ярославской области и вот какой получили неожиданный ответ.

– Оказывается, согласно информации, поступившей из администрации, организатором слета блогеров она не являлась и, более того, даже не получала никаких обращений от инициатора слета по вопросам организации данного мероприятия.

– То есть, администрация и мэр пиарились, развлекались, летали на самолете, постили красивые фотки, а как пришло время держать ответ сразу оказались не при делах? Неужели мэр так легко и непринужденно сдал тик-токеров? – задается неудобными вопросами автор.

Отметим, что тиктокеры жили гостинице «Виконда», а с подписчиками встречались в муниципальном ОКЦ.

Из официального ответа правительства Ярославской области:

Организатором слета блогеров Российского сегмента Тик-Тока Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области не являлась (в МУК «Общественно-культурный центр» они проникли без ведома чиновников? – ryb.ru). Обращений от инициатора мероприятия по вопросу организации вышеуказанного слета в адрес Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области не поступало.