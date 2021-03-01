Рыбинские снеговики украсят праздник «День города – 2021»

01.03.2021, 22:22, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Общество, Праздник, Сарказм, Туризм

950 снеговиков «построенных» по инициативе мэрии Рыбинска украсят юбилейные мероприятия, которые состоятся 7 августа 2021 года.

Сохранить снежные скульптуры, созданные в рамках оригинального «флешмоба», взялись в МАУ «ТИЦ». Согласно постановлению мэра Рыбинска, в бюджет на эти цели заложили 3,2 млн рублей.

– Предприятию уже выделены финансовые средства на подготовку к празднованию 950-летия города, и в рамках муниципального задания будет подготовлена специальная патриотическая инсталляция «Снеговая армия», – пояснили в мэрии города.

Для сохранности, снеговиков, а возможно и снежных баб, разместят в морозильных камерах ряда муниципальных учреждений образования и в ледовом дворце спорта «Полет».

– Мы не кормим детей замороженной продукцией, поэтому решили использовать свободные мощности для хранения снежных скульптур, – пояснили в управлении образования. – А в «Полете» у нас даже летом есть снег, который нам приходится утилизировать прямо на парапете.

– У нас большой опыт создания необычных экспозиций, поэтому мы с радостью взялись за этот муниципальный заказ, – пояснил директор МАУ «Туристко-информационный цирк». – Думаю ни один порядочный турист не откажется посетить город с почти тысячелетней историей и целой армией снеговиков.

Предполагается, что снежные фигуры украсят праздничный Рыбинск на участке улицы Крестовой от Красной площади до универмага «Юбилейный». Впрочем, не исключено, что снеговиков и их спутниц разместят на месте нового плоскостного фонтана на пл. П.Ф. Дерунова.

Не исключен и вариант проведения «НаШествия Снеговиков» по улице Крестовой до ЛДС «Полет» – на мотовездеходах компании «Русские механики».

Программа праздника пока не утверждена, но среди участников вечерней концертной программы заявлены несколько интернациональных коллективов – ВИА «Песняры», Maruv и Моргенштерн.

Кроме того, в рамках подготовки «Снеговой армии» в Рыбинск приедут представители Китайской народной республики – сотрудники музея «Терракотовая армия». Они же в этом году обеспечат и традиционный восточный фейерверк.