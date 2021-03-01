Снег уйдет в снеговики
 

Снег уйдет в снеговики

01.03.2021, 18:02, Детали
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Зря рыбинцы жаловались на плохо убранные от снега улицы и тротуары. Это была стратегическая задумка городской администрации – снег нужен для снеговиков!

В честь юбилея города в Рыбинске построят 950 снеговиков, сообщили в пресс-службе главы города. Первым эстафету принял Центр спорта «Демино». Затем акцию подхватят все желающие. В итоге за две недели на общественных территориях, спортивных площадках, возле учреждений образования, культуры и спорта, а также во дворах многоквартирных домов и на улицах частного сектора вырастут 950 снежных фигур.

К сожалению, в пресс-релизе не сообщается, кто будет считать снеговиков. Впрочем, помнится, Денис Добряков начинал свою муниципальную карьеру с облета городских свалок – а с воздуха видно все. А может быть департамент ЖКХ для подсчета снежных фигур задействует квадрокоптер.

Но есть еще вопрос – а вдруг снеговиков окажется больше (или меньше) магической цифры 950? Юбилей отменят?

Идею создания снежных фигур рыбинцам подсказала погода, утверждают чиновники. Обилие снега и почти неделя плюсовых температур дарят безграничные возможности для реализации творческой фантазии горожан. При этом, фамилии инициаторов (и рыбинцев, и горожан) не называются. Хотя исполнители уже известны.

Поддержат снежное строительство учреждения образования – снеговики появятся на территориях школ, детских садов. Проявят творческую фантазию учреждения культуры и спорта, сообщает пресс-служба.

– Любая инициатива приветствуется. Давайте отметим 950-летие нашего любимого города таким ярким и необычным флешмобом. Предлагаем выкладывать фотографии своих снеговиков в соцсети ВКонтакте с хештегом #950снеговиковРыбинск, а по итогу мы обязательно отметим самые оригинальные, самых гостеприимные и самые популярные творческие идеи рыбинцев, – пояснила Марина Воронина, начальник управления культуры.



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