За внутреннюю и информационную политику мэра Рыбинска будет отвечать уполномоченный

30.01.2021, 12:41, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Выборы, Политика, Сарказм, СМИ

Мэр второго по величине муниципального образования Ярославской губернии не может самостоятельно разобраться в своих внутренних желаниях и не в силах контролировать свои слова и поступки.

С целью предотвращения когнитивного диссонанса, за личную внутреннюю и информационную политику градоначальника будет отвечать новый уполномоченный.

Впрочем, заработную плату (около 60 тысяч рублей в месяц, без учета премиальных и других поощрительных выплат) доверенное лицо мэра станет получать из муниципального бюджета.

– Построение градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследовано, – прокомментировали новое назначение в мэрии Рыбинска, при этом напомнив о большой ответственности и нагрузке на руководителя города.

По словам пресс-службы, мэр может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом рассказывать, то имя его никогда не сделается популярным. А это особенно актуально в текущей ситуации.

– Вся деятельность нового уполномоченного будет направлена на успокоение общественного мнения накануне предстоящих выборов, – поддёрнула пресс-секретарь мэра.

Что касается внутренней политики, то доверенное лицо в самое ближайшее время подготовит следующие постановления: «Об административном всех мэров единомыслии», «О благовидной мэров наружности», «О спасительности усмирений (с картинками – особенно важно в период массовых протестных акций)», а также диссертацию «О строгости».

По мнению источника ryb.ru, назначение уполномоченного связано с неоднозначными поступками мэра.

– В рамках подготовки к выборам мэр Рыбинска повышает плату за социальный найм муниципального жилья, во время пандемии проводит слет TikTok-блогеров, которые затем призывают несовершеннолетних выйти на несогласованные политические акции протеста, и при этом отнимает телефон у популярного видеоблогера, нападает на пенсионеров, – отметил источник. – Если это не когнитивный диссонанс, то что?

– Нет бунта (внутреннего), но и покорности (информационной) настоящей нет. Вот отсюда и необходимость в назначении нового уполномоченного, – подчеркнул чиновник.