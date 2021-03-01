Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 февраля

01.03.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейскими установлены подозреваемые в совершении кражи чугунных труб

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в подвале дома расположенного на ул. Пархинская похищены чугунные канализационные трубы. Ущерб от кражи составил около 25 тыс. рублей.

В ходе проверки, участковыми уполномоченными полиции установлены двое подозреваемых в совершении кражи, не работающие местные жители 1979 и 1990 г.р.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что сорвав замки, проникли в помещение подвала и похитили чугунные трубы действующей канализационной системы дома. При этом образовалась течь и скапливание отходов в помещении подвала. Несмотря на это трубы были похищены, сданы в пункт приема лома металлолома. Вырученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В микрорайоне Веретье сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением жителя микрорайона Волжский 1990 г.р., который в момент управления имел признаки алкогольного опьянения, не имел права управления, так как, ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция напоминает: информация о банковской карте должна быть конфиденциальной!

Чтобы обезопасить свои денежные сбережения, каждому необходимо знать и соблюдать простые правила защиты персональных данных.

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

Если вам поступило СМС-сообщение о блокировке банковской карты, немедленно позвоните в свой банк для уточнения информации по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Ни в коем случае не звоните по номеру, указанному в СМС-сообщении!

В Рыбинске выявлены 2 фальшивые купюры

В Рыбинске в отделении финансового учреждения были выявлены две купюры, номиналом 5000 рублей, с признаками подделки. Установлено, что данные купюры изготовлены не на предприятии «Гознак».

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).

Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при их обнаружении.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области призывает граждан быть осторожными при денежных расчетах и всегда проверять подлинность купюр крупного номинала.

При выявлении попыток сбыта фальшивых денежных купюр необходимо вызвать полицию, постараться наиболее подробно запомнить приметы сбытчика, а также приметы лиц, возможно участвующих с ним в преступлении, автотранспорт, на котором он передвигается, и незамедлительно сообщить эти данные с возможным маршрутом следования в дежурную часть правоохранительных органов. Телефон дежурной части УМВД России по Ярославской области “02”, с сотового «102».

Напоминаем, что за сбыт фальшивых денежных средств, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 186 УК РФ за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Основные признаки, отличающие поддельную денежную купюру (5000 рублей):

– яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба г. Хабаровска при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

– на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы видны повторяющиеся изображения чисел «5000». При наклоне банкноты цифры перемещаются относительно друг друга;

– на подлинной банкноте, при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты на декоративной ленте, расположенной на лицевой сторон над надписью «пять тысяч рублей», а именно над словом «тысяча», становится видимым скрытое изображение в виде букв «РР»;

– изображение дальнего берега реки Амур, на лицевой стороны банкноты над надписью «Билет Банка России», а именно под словом «Билет», состоит из отдельных мелких графических элементов (изображение тигров, медведей, РРРР, ЦБ РФ);

– на ощупь текст «Билет Банка России», тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты и метка для людей с ослабленным зрением имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.