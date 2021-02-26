Погода разнонаправленная
 

Погода разнонаправленная

26.02.2021, 6:43, Погода
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На смену задержавшимся в центрально-европейской части России морозам, приходят теплые воздушные массы из Атлантики.

Уже вчера на западе ЦФО показания термометров повысились до 0 … +5 градусов. К выходным теплые массы «накроют» весь регион. Потепление сопровождается усилением ветра и осадками: снегом, переходящим в дождь, местами не обойдется без гололеда.

По прогнозу метеорологов, до первых дней марта амплитуда ночных и дневных температур воздуха будет составлять от -5 до +5 градусов. При этом, на восточной периферии циклона, в выходные может похолодать до 10 градусов мороза.

В Москве 27-28 февраля ожидается от +2 до -4 градусов, Санкт-Петербурге около 0. В Ярославской области в ночные часы температура понизится до 9 градусов мороза (ненадолго).

В начале следующей недели характер погоды не изменится – температура будет «кружить» около нулевой отметки термометра, ожидается небольшой снег.

Атмосферное давление в выходные 747 – 755 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 27 февраля было в 2018 году: -33,3 градуса. А в этот день 1989 года было вполне тепло: +6,2 градуса.



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