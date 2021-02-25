Классических преступлений становится меньше

25.02.2021, 12:49, Новости

Теги: Криминал, Муниципальный совет, Полиция, Происшествия

Сегодня начальник МУ МВД России «Рыбинское» полковник полиции Олег Егоров отчитался перед депутатами муниципального совета по вопросу «О состоянии оперативной обстановки на территории гор. Рыбинска по итогам работы за 2020 год».

На территории городского округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района отмечается снижение общего числа зарегистрированных сообщений и заявлений на 2,9% с 50027 до 48564, преступлений на 2,2 % с 2955 до 2889, пояснил руководитель полиции.

Меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения вреда здоровью – на 14,3%, убийств – на 7,7% (да убийства не раскрыты), разбойных нападений – на 40,0%, краж – на 3,8%, в том числе из магазинов – на 18,2%, из квартир, частных домов – 8,2%, краж автомашин – 31,8%, угонов – на 11,1%.

В целом принятыми мерами на 9,8% больше раскрыто краж; на 75% краж велосипедов, на 46,9% грабежей; на 26,7% умышленного причинения тяжкого вреда.

В структуре преступности сохраняется преобладание мошенничеств, краж с использованием банковских карт, носящих межрегиональный характер.

Например, в декабре 2020 года раскрыта серия мошенничеств из 11 эпизодов совершенных жителем Московской области 1988 г.р., который на территории города Рыбинска под предлогом проверки систем водоснабжения, за свои услуги взимал денежные средства. Общий ущерб составил более 110 тысяч рублей. При этом, подозреваемый все средства пострадавшим вернул.

Немаловажной задачей является защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией, отметил Олег Егоров.

В 2020 году достигнуты определенные результаты работы по данным направлениям. Выявлено 31 преступление экономической направленности, в том числе 26 тяжких и особо тяжких. В сфере борьбы с коррупцией выявлено 38 преступлений, из них по ст.291 УК РФ по фактам дачи взятки сотрудникам ГИБДД – 15.

В Управлении полиции организована работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По линии незаконного оборота наркотиков выявлено 105 преступлений, в том числе тяжких – 91. Направлено в суд 37 уголовных дел по преступным деяниям данной категории. Основную массу изъятых наркотических средств составляют наркотики синтетического производства.

Особое внимание Управление уделяет выявлению фактов сбыта наркотиков. В 2020 году зарегистрировано 78 таких случаев.

МУ МВД России «Рыбинское» реализован комплекс профилактических мероприятий, направленных на оздоровление оперативной обстановки, складывающейся на улицах и в других общественных местах. Снизилось количество преступлений, совершенных в общественном месте – на 9,5 %, в том числе на улице – на 10,0%.

В отчетном периоде осуществлена охрана общественного порядка при проведении 42 массовых мероприятий, в том числе культурно-зрелищных и религиозных – 22, спортивных – 24. На охрану общественного порядка задействовалось более 1900 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии по ЯО, ДНД, а также казаки. Нарушений общественного порядка не допущено.

Сложную ситуацию по линии безопасности дорожного движения, принятыми профилактическими мерами удалось стабилизировать. Снизилось количество ДТП – на 24,8%. На 25,7% сократилось число раненных в результате ДТП. На 24% сократилось количество ДТП с участием детей.

За 2020 год выявлено на +14,5% больше водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности привлечено 115 водителей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 264.1 УК РФ привлечено 122 водителя.

Сотрудниками ГИБДД еженедельно проводятся специальные целевые профилактические мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения «Бахус». В 2020 при проведении данных мероприятий выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

В целях профилактики ДТП осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления. Администрациями города и района принимаются меры по реконструкции дорожных сетей, установке светофорных объектов, дополнительных дорожных знаков, искусственных препятствий. Проводятся мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.