Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 февраля

22.02.2021, 10:33, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен подозреваемые в совершении кражи банковской карты и денег с нее

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1979 г.р. с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах у него пропала банковская карта, с которой были списаны денежные средства в сумме более 1500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены обстоятельства совершения кражи. После совместного распития спиртного с малознакомыми, когда заявитель уснул, подозреваемый воспользовавшись ситуацией, похитил из кармана брюк банковскую карту, а затем расплачивался данной банковской картой в магазинах города. Установлен подозреваемый — неработающий мужчина 1972 г.р., который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ведется расследование. Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1970 г.р. с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах у него пропала банковская карта, со счета которой были списаны денежные средств в сумме более 5000 рублей.

Участковым уполномоченными полиции установлен подозреваемый и обстоятельства совершения кражи. После совместного распития спиртного с малознакомыми, подозреваемый воспользовавшись ситуацией, похитил банковскую карту, а затем расплачивался данной картой в магазинах города.

Подозреваемый — неработающий житель микрорайона Прибрежный 1978 г.р., которым даны признательные показания. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ведется расследование. Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Чтобы обезопасить свои денежные сбережения от преступных посягательств — следует исключить доступ посторонних лиц к вашей банковской карте — не оставляйте ее без присмотра.

Уловки мошенников — с вашей карты пытаются похитить деньги!

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о «секретной информации» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации.

• Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России.

• Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию.

• Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка. Список адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте Банка России.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого – ранее привлекавшийся к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) житель г. Рыбинска 1996 г.р., который из торговых залов похищал товар. Общая сумма ущерба от краж составила около 6 тыс. рублей.

Установлена его причастность к совершению 7 таких краж, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

По всем фактам подозреваемым даны признательные показания, ведется дознание.

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Северный и сообщил о том, что, в ночное время, на улице Лизы Чайкиной, неизвестный мужчина нанес побои и открыто похитил сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 8000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий местный житель 1996 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что в ночное время, находился на улице в нетрезвом состоянии, заметил прохожего, у которого отобрал сотовый телефон, после чего скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст.161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до семи лет.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из кафе

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от местной жительницы о том, что в кафе обнаружила пропажу сумки, оставленной у столика, в которой находились документы и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 9,5 тысяч рублей.

В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, посетитель данного заведения 32-летний житель микрорайона Заволжье, он пояснил, что воспользовался ситуацией и похитил чужое имущество, оставленное без присмотра. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты собственности.

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.