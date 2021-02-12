Циклон принесет только ветер и снег

12.02.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Активный циклон со сложной системой атмосферных фронтов движется в центрально-европейскую часть России с юга.

В его циркуляцию вовлекаются контрастные по температуре воздушные массы: очень холодные с северо-востока и тёплые и влажные с юго-запада. В зонах фронтальных разделов отмечаются интенсивные процессы осадкообразования.

Снег будет усилился уже в ночь на пятницу, при этом он сопровождался местами порывами ветра до 15-18 м/с – началась метель. До умеренной интенсивность снега уменьшится в ночь на воскресенье, днем он будет небольшим.

Количество прогнозируемых осадков за этот период сравнимо с месячной нормой, ожидается существенный прирост снежного покрова, на дорогах снежные заносы, предупреждают метеорологи.

К сожалению, циклон хоть и с юга, но потепления в центральный федеральный округ он не принесет.

В Москве и Ярославле 13-14 февраля в дневные часы ожидается около 12 градусов мороза, ночью до -20. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее.

В начале следующей недели осадков станет меньше, в небе вновь появится солнце, а мороз чуть усилится – днем около -15, ночью около -20 градусов.

Атмосферное давление в выходные 740 – 745 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, в ночь на субботу до 10 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 13 февраля было в 1985 году: -33,7 градуса. А в этот день 2000 года было относительно тепло: +2,8 градуса.