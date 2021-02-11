Рыбинские дорожники готовы к прогнозируемым снегопадам

11.02.2021, 16:20, Новости

Теги: ЖКХ, Погода, Транспорт

Снежная зима увеличила нагрузку на подрядные организации и дорожные службы, занимающиеся уборкой улично-дорожной сети города Рыбинска.

Ежедневно на уборке городских территорий задействовано 84 единицы техники, 116 дворников и дорожных рабочих. ​ Погода испытывает осадками и морозами, но подрядные организации с поставленными задачами по уборке городских территорий справляются. В связи с прогнозируемыми в ближайшие дни снегопадами дорожные службы переходят в режим повышенной готовности.

Основная задача, стоящая перед подрядными организациями – своевременная расчистка от снега и обработка противогололедными материалами автомобильных дорог, тротуаров, остановок, вывоз снега от дорожных ограждений, с мостов, путепроводов, устранение заужения полосы проезжей части.

В период с 1 ноября 2020 по 8 февраля 2021 выпало 114,7 см осадков. Для сравнения, за аналогичный период прошлого сезона – 38, 1 см.

С улиц города вывезено 77 380 м3 снега, в прошлом сезоне – в три раза меньше. С ростом осадкой увеличился и расход противогололедных материалов. За прошедший период использовано 16 314 тонн пескосоляной смеси, 368 тонн твердого реагента и 1757 м3 солевого раствора.

– С поставленными задачами по уборке городских территорий подрядные организации справляются. Ежедневно с представителями подрядчика ведется совместная приемка выполненных объемов работ. По результатам проверки по всем подрядным организациям составляются акты выполнения работ и определяются сроки устранения замечаний. При не устранении в срок указанных замечаний к подрядным организациям применяются штрафные санкции, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

За три месяца дорожные службы Рыбинска получили 23 предписания МУ МВД России «Рыбинское» об устранении замечаний на улично-дорожной сети. Из них основные касались скользкости и снежного наката, наличие рыхлого снега на полосе проезжей части, наличие снежных валов у пешеходных переходов и дорожных ограждений, заужение полосы проезжей части.

Замечания по предписаниям устранены подрядными организациями в кратчайшие сроки.

Пресс-служба администрации города Рыбинска