Рыбинск. Криминальная хроника с 25 по 31 января

01.02.2021, 9:16, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в угоне снегохода

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ночное время сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Переборы остановлен снегоход, водитель документов при себе не имел, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена личность водителя. оказался местный житель 1979 г.р. Мужчина пояснил, что после распития спиртного, открыл гараж и поехал кататься на снегоходе, за которым должен был присматривать, так как хозяин проживает в другом городе.

В отношении водителя составлены протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами). Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (угон). Снегоход изъят.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в дежурную часть обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что неизвестный повредил автомашину «ВАЗ», разбив зеркала стекла, повредив капот и двери.

Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый местный житель мужчина 1997 г.р., в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков

Сотрудниками наркоконтроля МУ МВД Росси «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников Росгвардии у подъезда одного из жилых домов в микрорайоне Северный, задержан подозреваемый в сбыте наркотического вещества.

Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого – неработающий житель микрорайона Скоморохова гора мужчина 1985 г.р. В ходе обыска в арендуемом им гаражном боксе обнаружено и изъято наркотическое вещество. По результатам исследования ЭКЦ УМВД изъятое вещество – марихуана, общей массой более 177 гр.

Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что наркотики предназначались для собственного потребления и дальнейшего сбыта, изъят упаковочный материал для расфасовки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропало имущество. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 4,5 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый местный житель 1977г.р. Установлено, что в течении нескольких месяцев подозреваемый снимал квартиру у потерпевшего. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что после того, как не смог больше оплачивать за съем квартиры, хозяин его выгнал и поменял замки. Тогда он через форточку проник в квартиру, переночевал и на следующий день ушел, прихватив с собой вещи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии наркотического опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В микрорайоне Западный сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Лада» под управлением жителя Рыбинского района 1994 г.р., который в момент управления имел признаки наркотического опьянения, от прохождения медицинского освидетельствовании отказался.

Ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске раскрыта кража денег в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил, что в одном из магазинов из его сумки, оставленной не на долго без присмотра пропали деньги. Ущерб составил 4000 рублей. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, жительницу г. Рыбинска 1965 г.р., которая работает в этом магазине уборщицей. Подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что увидела сумку, лежащую без присмотра и вытащила из нее деньги. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Зачеремушный и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель микрорайона Гагаринский 2002 г.р, который воспользовавшись найденной им банковской картой, оплатил покупки в магазинах города.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.