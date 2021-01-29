Оттепель закончилась
 

Оттепель закончилась

29.01.2021, 7:07, Погода
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Температура в центрально-европейской части России к выходным станет отрицательной, а снега прибавится.

Осадки в регион принес фронтальный раздел южного циклона. А к выходным с запада приблизится еще один циклон, который начнет втягивать холодный тропосферный холод, и это скажется на дальнейшем понижением температуры.

Температура в Центральном федеральном округе приблизится к климатической норме в начале февраля, в регион придут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, февраль начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды».

– В понедельник ночью уже будет 9 … 14 градусов мороза, а дневные температуры — около -6 … -7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы, – пояснил Роман Вильфанд.

Так что в начале следующей недели нас ждет похолодание.

А в последние дни января в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем ожидается -2 … -4 градуса, ночью до -6.

Атмосферное давление в выходные 733 – 739 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 31 января было в 1956 году: -39,1 градуса. А в это день 2016 года на улице была оттепель: +3,4 градуса.



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