Задержанных на акции протеста осудили судом

26.01.2021, 17:17, Эксклюзив

Теги: Интернет, Общество, Политика, Происшествия, Суд

Народный суд рассмотрел дела 26 задержанных на несанкционированной акции протеста, прошедшей 23 января в городе Рыбинск.

Трем из них вынесено административное наказание в виде общественных работ на срок до 31 января, остальным – предупреждение об обязательном соблюдении карантинного режима.

– Три наиболее активных участника будут чистить от снега площадь им. П.Ф. Дерунова и улицу Крестовую вплоть до смотровой площадки на Волжской набережной, – пояснил секретарь суда. – Остальным вынесен запрет на посещение любых общественных мест вплоть до 31 января.

Кроме того, все задержанные пройдут 48-часовую программу патриотического воспитания в одном из муниципальных учреждений дополнительного образования.

– Об акции я узнал от своего брата 9-тиклассника. Он не сказал, что акция несанкционированная, – пояснил один из задержанных. – Вот я и решил: схожу на «тусню», может с кем познакомлюсь.

При этом, на уточняющий вопрос стороны обвинения «Познакомились?», молодой человек ответил:

– Да, с двумя милыми девушками из БОР (бригады оперативного реагирования НОД – ryb.ru).

Как отметили в ходе заседания, в прошедшую субботу собравшиеся на митинг за освобождение видеоблогера Алексея Навального создали препятствия для прогулок жителей и туристов, поэтому представители городской общественности решили – к следующему воскресенью, центральная часть города должна быть идеально подготовлена для пешеходных прогулок.

– Сюда, в центр, в выходной день должны хотеть прийти рыбинцы. Центр – это же место пешеходных зон, зон отдыха, музеев и кафе, – пояснили в мэрии города.

– Я сама была с детьми на пл. Дерунова в эту субботу – это кошмар! Дети месят грязь, топчутся в мокром снегу… Как педагог с большим стажем скажу: такое никак нельзя допускать, – отметила народный заседатель Светлана М.

По ее мнению, наказание справедливо, но недостаточно, ведь «некоторые несовершеннолетние вышли на акцию даже не одев шапку».

– Это уже вполне взрослые люди, которые читают разные сайты, смотрят американский YouTube. Но это неправильно – прежде, чем звать детей на митинги, они должны научиться думать так же, как они, – добавила педагог. – Пусть смотрят TikTok и приобщаются к интересам отечественной молодежи. Не зря же наш мэр встречается только с настоящими блогерами и популярными тиктокерами .

Суд отразил особое мнение народного заседателя в протоколе, но решил, что обязать задержанных установить приложение TikTok он не может, так как их мобильные телефоны были приобщены в качестве улик к материалам дела.

Региональное консульство Германии оперативно отреагировало на решение рыбинской общественности, отметив, что «уборка снега зимой живыми людьми – это негуманно и нарушает базовые права человека», и предложило заменить общественные работы на улице работой в клинике «Шарите» с оплатой по минимальной ставке.

Напомним, рассмотрение дела прошло в режиме онлайн, с соблюдением всех санитарных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Трансляция велась во всех российских социальных сетях.