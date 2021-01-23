Прогулка с задержаниями

23.01.2021, 15:26, Главное

Теги: Политика, Полиция, Происшествия

Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального началась раньше намеченного времени – уже с 13:30 на площади им. П.Ф. Дерунова появились его первые сторонники.

Начиналось все мирно и немногочисленно – с одиночных пикетов. Работники полиции в основном наблюдали, а с некоторыми участниками вели профилактические беседы.

Кое-кто из проезжающих автомобилистов не оставался равнодушным – сигналили, и, как следствие, на первом же перекрестке оказывались остановленными сотрудниками ГИБДД.

Однако сторонников и любопытных (разного возраста) собиралось все больше. И с ростом их числа активность собравшихся пошла по экспоненте – начали скандировать речевки и лозунги против президента Владимира Путина и в поддержку Алексея Навального.

Затем, несколько сотен присутствовавших двинулись на «прогулку» в сторону Соборной площади.

Сразу же активизировалась полиция – сотрудники Росгвардии рассекли колонну митингующих на две части. Примерно половина ушла по ул. Крестовой в сторону старого центра, а часть оказалась блокированной на пл. Дерунова.

После этого собравшимся предложили разойтись и начались выборочные задержания.

Спустя некоторое время, после того как на площади стало заметно меньше митингующих, основная часть полиции и Росгвардии с включенными спецсигналами поехала в сторону Соборной площади.

Как рассказали ryb.ru, колонну «гуляющих» остановили в районе ул. Стоялой. После этого участники акции свернули с ул. Крестовой на Волжскую набережную, но задержания продолжились и там.