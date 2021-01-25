Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 января

25.01.2021, 9:57, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г. Рыбинска 1994 г.р. , который в микрорайоне Копаево управлял автомашиной «ВАЗ 2106», был остановлен сотрудниками ГИБДД, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения. Ранее водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и лишен права управления транспортными средствами. Дознание продолжается.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Двое жителей Рыбинска подозреваются в совершении кражи из частного дома

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска с заявлением о краже. Неизвестные, взломав дверь, проникли в дом, расположенный в Прибрежном микрорайоне и похитили бытовую технику, а также изделия из металла. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении преступления – двое жителей г. Рыбинска 1992 г.р. и 1990 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, похищенное изъято. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ ( кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Раскрыт факт причинения тяжкого вреда здоровью

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в медучреждение с колото-резаной раной в области шеи госпитализирован житель Рыбинска 1984 г.р.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 1994 г.р. Установлены обстоятельства совершения преступления – в ходе ссоры, после совместного распития спиртных напитков.

Подозреваемой даны признательные показания.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

После визита неизвестной женщины у пенсионерки пропали деньги

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 82-летняя жительница микрорайона Скоморохова гора и сообщила о том, что после визита неизвестной женщины, пропали денежные средства в сумме около 100 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая ранее судимая жительница г.Рыбинска 1965 г.р., которой даны признательные показания. Пояснила сотрудникам полиции, что зашла в квартиру к пенсионерке под видом социального работника. В ходе беседы, воспользовавшись удобным моментом, похитила денежные средства, после чего скрылась с места происшествия. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.158 УК РФ кража. Расследование продолжается. Похищенные средства подозреваемая обещала добровольно возместить в процессе расследования уголовного дела.

Полиция предупреждает – уважаемые пенсионеры, не открывайте дверь незнакомым людям! Социальные работники не приходят без предупреждения! Для того чтобы социальный работник пришел к пожилому человеку, ему необходимо подать заявление в учреждения надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат, кто и когда будет его посещать. Поэтому открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию. Не будьте излишне доверчивыми.

Полиция просит жителей области поговорить со своими пожилыми родственниками, близкими и предупредить их о возможности совершения таких преступлений, а также рассказать им, как необходимо поступать в подобных случаях. Информацию о людях, совершающих подобные преступления, можно сообщить анонимно. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Восточный и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель микрорайона Переборы 1991 г.р., который воспользовавшись найденной им чужой банковской картой, оплатил покупки в магазинах города.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Будьте внимательны – не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте, а также сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных банковских услуг. При потере мобильного телефона или карты следует обратиться к оператору для блокировки.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Будьте осторожны осуществляя продажи или покупки через интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестные лица путем обмана завладели денежными средствами. Было установлено, что ранее заявитель на одном из Интернет сайтов разместил объявление о продаже швейного оборудования. По указанному в объявлении телефону позвонил неизвестный и под предлогом внесения оплаты получил доступ к личному кабинету, после чего с банковской карты заявителя были списаны денежные средства в сумме более 49 тысячи рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов.

Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах бесплатных объявлений. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в угоне снегохода

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ночное время сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Переборы остановлен снегоход, водитель документов при себе не имел, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена личность водителя. оказался местный житель 1979 г.р. Мужчина пояснил, что после распития спиртного, открыл гараж и поехал кататься на снегоходе, за которым должен был присматривать, так как хозяин проживает в другом городе.

В отношении водителя составлены протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами). Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (угон). Снегоход изъят.