Задержанных на митинге будут принудительно прививать от коронавируса

24.01.2021, 9:51, Разное

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всех задержанных на митинге будут принудительно прививать вакциной Спутник V.

– Эти бузотеры, которые выходят за какого-то берлинского пациента, явно склонны к правонарушениям, тем более они чаще других нарушают все ограничения, установленные Роспотребнадзором. Из-за них мы до сих пор так и не справились с этой напастью, это настоящие преступники, они всю страну перезаражают, а потом власти будут обвинять, что у нас лечат плохо. Таких надо принудительно прививать. Хочешь уклониться от вакцины, сиди дома, а не ходи по митингам, тем более несанкционированным. Если будут задержаны несовершеннолетние, то вакцину введут их законным представителям, когда они будут забирать ребенка из органов. Экстренные пункты вакцинации прямо сейчас развертываются во всех отделениях УВД по Москве, 20 мобильных пунктов оборудованы прямо в автозаках. Судя по активности этой мрази в социальных сетях, мы за день выполним месячный план по вакцинации. Если врачи будут им делать уколы не в плечо, а в ягодицу, то я ругать их не буду, я легко могу понять эмоции врача, – заявил министр здравоохранения.

В связи с задержаниями Минздрав принял решение увеличить поставки доз вакцины в регионы. Мурашко заверил, что без поставленной прививки из полицейских участков ни один протестующий.

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