Чтение молитвы «Отче наш» на скорость войдёт в обновлённый список нормативов ГТО

23.01.2021, 9:11, Разное

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Министерство спорта РФ представило обновлённый перечень нормативов ГТО .

К традиционным дисциплинам добавится обязательная сдача норматива на скоростное чтение молитвы «Отче наш» . Для получения «золота» мужчинам в возрасте 20-45 лет придётся прочитать молитву за 8 секунд.

– Что делает россиянин, когда дела идут плохо? Начинает молиться. В падающем самолёте, как известно, атеистов нет, максимум — мусульмане. Если человек хочет выжить, то ему нужно вспомнить текст молитвы, а также произнести её, пока не стало слишком поздно. Эти умения мы и хотим развить в россиянах посредством введения подобного норматива, — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В пресс-службе Министерства спорта подчеркнули, что данный норматив не является дискриминационным по отношению к представителям нехристианских конфессий, поскольку сдача ГТО не является обязательной для граждан РФ. Также в ведомстве сообщили о возможном появлении в будущем нормативов по скоростному совершению намаза и пению буддистских мантр.

Изменения в перечне нормативов ГТО вступят в силу 1 сентября 2021 года.

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