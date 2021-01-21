23 января в Рыбинске сдадут нормы ГТО
 

23 января в Рыбинске сдадут нормы ГТО

21.01.2021, 18:33, Эксклюзив
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23 января в 14:00 на площади имени П.Ф. Дерунова состоятся городские состязания на сдачу норм ГТО.

Информацию о предстоящем мероприятии разместил в своем официальном TikTok-канале мэр Рыбинска.

– Это никак не связанно с несанкционированной «прогулкой» с требованием освободить видеоблогера Алексея Навального, – прокомментировали в пресс-службе мэрии города. – У нас полно своих недовольных блогеров и алкоголиков-журналистов, однако никто из них не сидит. А один видеоблогер даже руководит городом (не недовольный и не алкоголик – ryb.ru).

Впрочем, в мэрии приглашают принять участие в сдаче нормативов ГТО всех желающих, в том числе и оппозиционно настроенных. Школьники и студенты также могут принять участие в спортивных мероприятиях.

В программе: соревнования по очистке пешеходных дорожек от снега, стрельба по мишеням (сосулькам) и забег на короткую дистанцию до маршрутки в валенках.

– К сожалению, из-за погодных условий, нам пришлось отменить соревнования по плаванью, но вместо этого, каждый участник сможет примерить костюм Деда Мороза и пробежаться в валенках, – отметили в пресс-службе.

Напомним, массовый забег в валенках планировали провести в день «Нашествия Дедов Морозов», но из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией их пришлось отменить.

Соревнования пройдут с соблюдением всех санитарных норм – участники должны иметь с собой медицинские маски и перчатки (рукавицы).

Каждый пришедший получит памятный знак «Почетный ГТОшник Рыбинска», а также лицензию на отстрел (на выбор) двух оппозиционеров или трех недовольных политикой избранного мэра города.



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